В Україні запрацював сервіс із пошуку інформації про репресованих

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті (УІНП) відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих. Про це в четвер, 14 травня, повідомив сайт архіву.

Відкриття цього сервісу приурочено до Дня пам'яті жертв політичних репресій (цьогоріч відзначається 17 травня). У Консультаційному центрі всім охочим надаватимуться консультації та відбуватиметься супровід людей, які хочуть дізнатися долю репресованих у 1917-1991 роках осіб. "Ми допоможемо написати правильні звернення та запити в архіви, щоб отримати всю необхідну інформацію про людей, історичні постаті та події", - ідеться в повідомленні архіву.

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"Голодомор1932-1933 років, голоди 1921-1923 та 1946-1947 років, Великий терор, депортації, політичні арешти та вбивства… Жертвами цих людиноненависницьких експериментів стали мільйони громадян. Проте досі далеко не всі імена встановлені. Чимало родин не знають історію свого роду через вирвані сторінки життя своїх предків. Мета новоствореного Центру - підтримати людей, які наважилися розпочати пошук правди як про своїх рідних, так і про свою країну", - каже директор архіву УІНП Ігор Кулик.

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Звернення до Консультаційного центру є безкоштовним. За словами співробітників центру, його завдання - зробити архівні документи доступнішими та цікавішими як для пересічних громадян, так і для істориків, журналістів і всіх, хто хоче знати більше про комуністичний та нацистський тоталітарні режими.

За даними архіву УІНП, сьогодні Україна є лідером із доступу до архівів репресивних органів на пострадянському просторі. Країна відкрила ці документи для всіх охочих ще у квітні 2015 року із правом вільно їх копіювати та розповсюджувати.

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