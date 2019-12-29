В Україні запрацював незалежний оператор газотранспортної системи

Проведений анбандлінг НАК "Нафтогаз України" став найбільшою реформою в українському енергетичному секторі з моменту незалежності, вважає голова НАК Андрій Коболєв.
Голова правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив про завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу" та створення повноцінного оператора української газотранспортної системи (ГТС). Про це Коболєв написав у середу, 1 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні завершився анбандлінг, незалежний оператор ГТС повністю відокремився від групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу - транспортування природного газу для споживачів України та ЄС", - написав Коболєв.
За словами керівника НАК, цим кроком "Україна виконала норму Третього енергопакета ЄС". Коболєв зауважив, що "Нафотогаз" перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС, але стає його великим клієнтом.
Сам процес анбандлінгу компанії "Нафтогаз України" Коболєв назвав "наймасштабнішою реформою в енергетичному секторі за всю історію незалежної України".
Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив у соціальній мережі Facebook про те, що компанія прийняла в управління ГТС. За його словами, новим власником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" стала компанія "Магістральні газопроводи України".
Нагадаємо, 30 грудня пресслужба "Нафтогазу" повідомила про підписання пакета угод між "Нафтогазом", російським "Газпромом" та оператором газотранспортної системи (ГТС) України. Підписаний пакет угод передбачає продовження транзиту російського газу територією України на наступні п'ять років.
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