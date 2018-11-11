 В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Сам колишній в.о. голови Державної фіскальної служби не з'являється на допити і заявляє, що лікується в Німеччині.

Symbolbild Geldwäsche (imago/imagebroker/begsteiger)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Про це прес-служба відомства повідомила у Facebook у п'ятницю, 16 листопада. Зазначається, що Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

DW.COM

"Рюкзаки Авакова", справа Злочевського, спроба підкупу Супрун... Досі жодну з резонансних корупційних справ в Україні не довели до вироку суду. Ось добірка головних з них. (18.07.2018)

Спеціальна антикорупційна прокуратура передала до суду документи, які підтверджують подвійне громадянство відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. (06.03.2017)

У САП нагадали, що 15 листопада Продан вчергове не з'явився на виклик для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. "На виклики чиновник не з'явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки", - йдеться у повідомленні. У САП також наголосили, що опубліковані Проданом у Facebook заяви про перебування за кордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб".

Ні сам Продан, ні його захисники не повідомили офіційно адресу перебування та назву медичного закладу, де нібито лікується колишній в.о. голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Продан уникає викликів на допити до САП. У соцмережі Facebook на сторінці Продана з'явилась опублікована ним інформація, що він планово відбув на медичні огляди до Німеччини.

Попередник теж під слідством

Як відомо, у березні 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками й голові ДФС Роману Насірову.

Насірову під ковдрою обирали запобіжний захід

Насірову під ковдрою обирали запобіжний захід

Його затримали, однак сторона захисту наполягала, що Насіров тяжко хворий. В результаті суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 мільйонів гривень. Дружина внесла цю заставу.  Після відсторонення від посади голови ДФС Насірова виконувачем обов'язків голови був призначений Мирослав Продан. Ці функції він виконував до вересня 2018 року.

ДФС, яка займається реалізацією податкової політики та політики у сфері митної справи, створена в Україні у 2014 році.

Дивитись відео 03:04
Now live
03:04 хв

Провали і досягнення САП (26.07.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Провали і досягнення САП (26.07.2018)  

Також за темою

Ukraine Roman Nasirov Leiter der Steuerbehörde

Роман Насіров планує йти в президенти України 30.07.2018

Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, звільнений через звинувачення у зловживанні службовим становищем, планує балотуватися в президенти країни у 2019 році.

Symbolbild Justiz Richter Gericht Richterhammer

Нова надія. Чи пришвидшить справа Насірова створення антикорупційного суду 10.03.2017

Судова драма в справі відстороненого голови ДФС змусила згадати в Україні про антикорупційний суд. Але на перепоні стоїть небажання влади мати непідконтрольний їй орган правосуддя.

Artem Sytnyk Leiter des Ukrainischen Nationalen Antikorruptionsbüros

Директор НАБУ: Ми арештовуємо тих, кого досі ніхто не арештовував 07.06.2017

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю DW - про свіжі гучні справи, ефективність боротьби з корупціонерами та підсумки перших двох років роботи агентства.

Реклама

Докладно

Горст Зеегофер

Зеегофер залишить посаду голови ХСС у січні 2019 року

Це відбудеться 19 січня 2019 року на спеціальному з'їзді баварських консерваторів, повідомив міністр МВС ФРН. 

Через невиплату аліментів у Німеччині можна сісти у в'язницю (picture-alliance/dpa)

Як у Німеччині виплачують аліменти

иплата аліментів у Німеччині - дуже серйозна справа. Люди, які їх сплачують, утім, не стануть жебраками.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  