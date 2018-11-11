В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Про це прес-служба відомства повідомила у Facebook у п'ятницю, 16 листопада. Зазначається, що Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

У САП нагадали, що 15 листопада Продан вчергове не з'явився на виклик для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. "На виклики чиновник не з'явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки", - йдеться у повідомленні. У САП також наголосили, що опубліковані Проданом у Facebook заяви про перебування за кордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб".

Ні сам Продан, ні його захисники не повідомили офіційно адресу перебування та назву медичного закладу, де нібито лікується колишній в.о. голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Продан уникає викликів на допити до САП. У соцмережі Facebook на сторінці Продана з'явилась опублікована ним інформація, що він планово відбув на медичні огляди до Німеччини.

Попередник теж під слідством

Як відомо, у березні 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками й голові ДФС Роману Насірову.

Насірову під ковдрою обирали запобіжний захід

Його затримали, однак сторона захисту наполягала, що Насіров тяжко хворий. В результаті суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 мільйонів гривень. Дружина внесла цю заставу. Після відсторонення від посади голови ДФС Насірова виконувачем обов'язків голови був призначений Мирослав Продан. Ці функції він виконував до вересня 2018 року.

ДФС, яка займається реалізацією податкової політики та політики у сфері митної справи, створена в Україні у 2014 році.