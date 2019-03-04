В Україні в 2018 році не зафіксовано насильства на ґрунті антисемітизму

В Україні у 2018 році не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму. Про це в понеділок, 6 травня, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Уряд і Україна загалом засуджують будь-які прояви нетолерантності та антисемітизму, і на національному, і на міжнародному рівні. (...) В Україні протягом 2018 року. (...) не було зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства. На жаль, усе ще залишаються, але зменшуються, прояви вандалізму антисемітської спрямованості", - сказав Розенко на Kyiv Jewish Forum у Києві, цитує агентсто "Інтерфакс-Україна".

Як наголосив віце-прем'єр, Україна докладає всіх зусиль для захисту власних громадян від посягань на їхню честь. "Україна ніколи не підтримуватиме жодних проявів антисемітизму, ксенофобії та нетолерантності", - зазначив Розенко.

За його словами, в Україні проживають понад 120 тисяч євреїв і осіб з єврейським корінням. "Безумовно, одним з пріоритетів нашої держави є забезпечення всіх етнічних груп, громад, зокрема з єврейською, всіма необхідними умовами їхнього розвитку", - сказав він.

Розенко підкреслив, що Україна засуджують будь-які прояви нетолерантності та антисемітизму як на національному, так і на міжнародному рівні, і приєднується до всіх відповідних заяв у рамках Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Європейського Союзу.