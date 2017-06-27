You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Павло Розенко
Тема
Павло Розенко - український політик та громадський діяч
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020)
Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020)
Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?
Суспільство
15.01.2020
15 січня 2020 р.
04:43 хв.
В Україні торік не було насильства на ґрунті антисемітизму
В Україні торік не було насильства на ґрунті антисемітизму
У 2018 році в Україні не було зафіксовано випадків насильства на антисемітському ґрунті, повідомив Павло Розенко.
Суспільство
06.05.2019
6 травня 2019 р.
Монетизація пільг на проїзд: як працюватиме нова система
Монетизація пільг на проїзд: як працюватиме нова система
Уряд дозволив замінити безкоштовний проїзд у транспорті грошовою компенсацією. Втім, така схема вже працює в регіонах.
Економіка
16.03.2018
16 березня 2018 р.
Україна на "Берлінале": Ukraine is your DestiNation (20.02.2018)
Україна на "Берлінале": Ukraine is your DestiNation (20.02.2018)
20 лютого на "Берлінале" - світова прем'єра фільму "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк. Це єдиний фільм з України, представлений у програмі Panoramа. Водночас під гаслом Ukraine is your DestiNation Україна демонструє себе світовій кіноіндустрії.
Культура
20.02.2018
20 лютого 2018 р.
02:06 хв.
"Осучаснення" замість пенсійної реформи
"Осучаснення" замість пенсійної реформи
Експерти позитивно оцінили зміни у нарахуванні пенсій, хоча й додають - про справжню реформу поки не йдеться.
Політика
05.10.2017
5 жовтня 2017 р.
Українські компанії та державні органи зазнали кібератаки
Українські компанії та державні органи зазнали кібератаки
Низка українських компаній, серед яких "Укрпошта", "Нова Пошта" та "Укртелеком", зазнали атаки хакерів.
Політика
27.06.2017
27 червня 2017 р.
Показати більше
Реклама