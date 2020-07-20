 В Україні відкрили провадження щодо понад 100 іноземних найманців на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

В Україні відкрили провадження щодо понад 100 іноземних найманців на Донбасі

У війні на Донбасі брали участь багато іноземців. Офіс генпрокурора України відкрив провадження проти понад 100 іноземних найманців. Покаранням для них може бути довічне ув'язнення.

У війні на Донбасі брали участь багато іноземних найманців

У війні на Донбасі брали участь багато іноземних найманців

Прокурори Офісу генерального прокурора України почали кримінальні провадження щодо участі найманців у збройному конфлікті на Донбасі, а також за статтями наміру змінити межі території або державного кордону України та нападів на установи чи на громадян, які призвели до загибелі людей.

Справи були відкрити проти понад 100 іноземців. Зокрема прокурори встановили, що з 2014 року у війні на Донбасі брали участь 2 громадянина Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів та 5 - Німеччини. Вони брали участь у воєнних діях у складі незаконних збройних формуваннях РФ, зауважили в Офісі генпрокурора.

Іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів незаконних збройних формувань (НЗФ): у так званих батальйоні "Призрак", полку "Восток", мотострілецьких бригадах "Чистяковская" та "Славянская", розвідувальному батальйоні "Спарта", штурмовому батальйоні "Сомали", незаконних збройних формуваннях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР".

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Відповідно до Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, ці особи є найманцями, а їхні дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, пояснили в Офісі генпрокурора. Максимальне покарання за такі злочини передбачає довічне позбавлення волі, можливо з конфіскацією майна.

Раніше Офіс генпрокурора України вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців та чилійця у збройному конфлікті проти України.

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