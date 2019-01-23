В Україні вперше дослідили секс-працю в зоні конфлікту на Донбасі

Після початку збройного конфлікту на Донбасі секс-працівниць в цьому регіоні практично не побільшало, 93 відсотки з них практикувало комерційний секс і до початку війни в східній Україні. Про це свідчать результати дослідження "Вплив збройного конфлікту на Сході України на працівниць комерційного сексу". Опитування проводила Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) разом з благодійною організацією "Легалайф-Україна", яка об'єднує секс-працівників та відстоює їхні прав. Подібне опитування проводилося в Україні вперше.

У 2018 році правозахисники опитали 61 респондентку на підконтрольній Україні території на Донбасі, а саме - в Маріуполі, Слов'янську, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Краматорську. Автори дослідження сконструювали своєрідний "соціологічний портрет" надавачів послуг комерційного сексу в умовах військового конфлікту.

Безгрошів'я вплинуло

"Ми припускаємо, що зібрані дані з об'єктивних причин не відобразили картини повною мірою через складнодоступність вибірки, стигматизовану тему. Однак це не може слугувати аргументом для ігнорування цієї проблематики", - зауважила аналітикиня Центру документування УГСПЛ Юлія Павлик.

За її словами, всі респонденти, які погодилися дати інтерв'ю, - жінки. Майже всі з них займалися комерційним сексом і до початку конфлікту на Сході України. Лише троє опитаних зазначили, що почали надавати секс-послуги за гроші з 2014 року через безпосередній вплив соціально-економічної ситуації на Донбасі. Причинами свого залучення до такого способу заробітку вони зазначили погіршення умов життя, брак грошей, фінансові труднощі.

Без освіти та з дітьми

Вік учасниць опитування становить від 21 до 48 років, середній вік - 36 років. З них більше 35 відсотків мають середню спеціальну освіту, 28 відсотків - неповну середню (9 класів) освіту, і лише два відсотки опитаних мають початкову освіту й стільки ж вищу.

Більшість з них не були ніколи одруженими. Значна частина жінок, які взяли участь у дослідженні, (72 відсотки) мають від одної дитини до трьох дітей різного віку, переважно неповнолітніх. Здебільшого діти перебувають на їхньому утриманні.

Більшість учасниць опитування на момент початку збройного конфлікту мешкала на підконтрольній Києву території (73 відсотка). Водночас є й такі, що мешкали у "сірій зоні", на непідконтрольній українському уряду території.

Мінімальні заробіки

Стаж секс-праці коливається від 3,5 до 25 років. Абсолютно всі респонденти вказали, що для них "трудовою зайнятістю за останні сім днів" були секс-послуги. Тому дослідники припускають, що ця діяльність є для них не разовою, а носить систематичний характер.

Як повідомила Павлик, рівень доходу від секс-праці представниці цієї сфери переважно характеризують як такий, що перебуває у межах рівня мінімальної заробітної плати і становить близько чотирьох тисяч гривень на місяць. Стільки заробляє до 30 відсотків опитаних. До семи тисяч гривень заробляє 23 відсотки секс-працівниць. Більше семи тисяч гривень має приблизно третина респондентів. Приблизно половина респондентів вказує, що допомагає матеріально своїм дітям або дітям чоловіка, батькам, родичам.

Найчастіше послугами користуються цивільні

Більшість респонденток вказала, що надає секс-послуги в середньому чотири дні на тиждень. Кількість клієнтів, яким надаються послуги за один день, коливається від 1 до 48 осіб. "Це помилка вважати, що секс-робота - це лише сексуальний контакт. Тому ця цифра цілком реальна, але це одиничні випадки, що б людина обслуговувала 48 клієнтів за день", - зазначила під час презентації дослідження директорка благодійної організації "Легалайф-Україна" Наталя Ісаєва.

62 відсотки опитаних визнали, що обслуговують також клієнтів-комбатантів: зазвичай одного-двох на день. 88 відсотків респонденток вказали, що як і раніше найчастіше надають свої послуги цивільному населенню у пунктах свого проживання.

Насильство з боку клієнтів

Усі респондентки вказали, що до них застосовувалися різні форми насильства - здебільшого з боку клієнтів-цивільних, аніж комбатантів. Вони зазнавали образ та приниження, примусу до статевих актів, психологічного тиску, або їм не віддавали зароблені гроші. Автори дослідження констатували, що жінки, однак, не наважуються звертатись за допомогою в поліцію. Як пояснила представниця "Легалайф-Україна" Ісаєва, одна з причин - поліція відразу застосовує адмінпокарання за заняття проституцією. Змінити ситуацію, на її думку, може декриміналізація проституції.

Дослідники наголошують, що основні тенденції роботи секс-працівників у дослідженні зони збройного конфлікту співпадають з даними аналогічного опитування, проведеного на всій території України. За оцінками благодійного фонду "Легалайф-Україна", секс-послуги на комерційній основі надають в Україні понад 80 тисяч осіб.