В Україні виявили 920 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 26 липня, зареєстрували 920 нових випадків інфікування коронавірусом, 15 летальних випадків та 310 одужань. Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (130), Києві (95), Івано-Франківській області (88), Рівненській області (81), Закарпатській області (67) і Одеській області (61).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 64 849 випадків інфікування COVID-19, з них - 1 605 жертв та 35 807 людей, які одужали.

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Нагадаємо, що напередодні - 25 липня - повідомлялося про 1106 нових випадків інфікування, 24 липня - про 972 нових випадки інфікування, 23 липня - про 856 нових випадків інфікування, 22 липня - про 829 нових випадків, 21 липня - про 673 нові випадки, 20 липня - про 651 новий випадок захворювання на COVID-19. А 26 червня було зафіксовано антирекорд - 1109 нових заражених.

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