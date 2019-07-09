 В Україну не пустили двох кореспондентів російського телеканалу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

В Україну не пустили двох кореспондентів російського телеканалу

Одну журналістку російського "НТВ" не пустили в Україну через незаконне відвідання Криму. Цього року українські прикордонники виявили понад п'ять тисяч випадків порушення порядку в'їзду до тимчасово окупованих територій.

Аеропорт Бориспіль

Аеропорт "Бориспіль"

Українські прикордонники вранці у суботу, 14 грудня, не впустили у країну журналістку одного з російських телеканалів через незаконне відвідання Криму. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Російський телеканал "НТВ" поінформував, що йдеться про його кореспондентку Олександру Тонкіх.

"Під час прикордонного контролю громадянка зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельно і встановили обман", - зазначили у прикордонній службі. Зокрема, встановлено факт її незаконного в'їзду до Криму та виїзду з нього, що журналістка потім підтвердила.

За порушення вимог закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" журналістці відмовили у перетині кордону і заборонили в'їзд до України на три роки.

DW.COM

Підставою для рішення на рік заборонити в'їзд до України Крістіану Вершютцу в СБУ назвали необхідність подбати про безпеку журналіста. Австрія вимагає скасувати заборону. (09.03.2019)

Українські прикордонники тепер прискіпливіше ставляться до російських громадян, зросла й кількість тих, кому відмовлено у в'їзді, однак, як з'ясувалось, про тотальну заборону на в'їзд в Україну не йдеться. (04.12.2018)

Напередодні в Україну також не впустили ще одного кореспондента "НТВ" Сергія Савіна. За даними телеканалу, після проходження процедури контролю і розпитування про цілі візиту, журналісту заявили, що він не зміг підтвердити мету перебування в Україні.

При цьому 12 грудня телеканал міністерства оборони Росії "Звезда" повідомив, що його знімальну групу пустили в Україну ніби після запрошення президента України Володимира Зеленського, висловленого на саміті "нормандської четвірки" в Парижі. В сюжеті знімальна група показала, як проходила паспортний контроль в аеропорту, а також Майдан незалежності у Києві.

В Держприкордонслужбі повідомили, що від початку року було виявлено понад п'ять тисяч фактів порушення особами порядку в'їзду до тимчасово окупованих територій та виїзду з них. Відносно порушників складено понад 4,2 тисячі адмінпротоколів.

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