 В Україну вночі з Туреччини повернули понад 500 туристів - посол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

В Україну вночі з Туреччини повернули понад 500 туристів - посол

З Анталії в ніч на 12 липня повернули в Україну загалом 524 туристи, які "застрягли" в Туреччині. Тим часом туроператор Join UP! оголосив скорочення програми польотів до Анталії.

Після відпочинку в Анталії в Україну повернули понад 500 туристів з проблемних рейсів

Після відпочинку в Анталії в Україну повернули понад 500 туристів з проблемних рейсів

Загалом 524 українських туристи, котрі зіштовхнулися з проблемами з відльотом з Туреччини, змогли повернутися в Україну. У ніч на четвер, 12 липня, їх перевезли до України трьома рейсами, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Проблема із вчасним поверненням туристів з Анталії загострилася 11 липня. Тоді ранковий рейс авіакомпанії Anda Air з аеропорту "Київ" до Анталії, що виконувався на замовлення туроператора Join UP!, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль", повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

Тим часом туроператор Join UP! вирішив скоротити польотну програму до Анталії з регіональних українських аеропортів через часті затримки та перенесення чартерних рейсів авіакомпаній, спричинених щільним графіком польотів і відсутністю вільних літаків авіакомпаній для заміни в разі збоїв у розкладі. Польотну програму припинять з аеропортів Вінниці, Кривого Рогу, Рівного та Херсона. Зміни стосуватимуться 1010 туристів. Їм запропонують виліт найближчим за датою рейсом з іншого міста або 100-відсоткове повернення коштів.

  • Севілья, Іспанія

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Перше місце: Севілья, Іспанія

    Перше місце в рейтингу рекомендованих для поїздки наступного року міст світу посіла Севілья. Після успіху серіалу "Гра престолів" визначні місця Севільї посідатимуть беззаперечне перше місце серед найпривабливіших для туристів місць. Крім того, останніми роками Севілья, що раніше постійно мала проблеми через затори на дорогах, стала містом велосипедистів.

  • Детройт, США

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Друге місце: Детройт, США

    Після років тривалого занепаду колись столиця автомобілебудування США повільно оговтується. До міста повертаються не лише мешканці, а й туристи, вважають аналітики популярного путівника Lonely Planet. Свій блискавичний злет популярності Детройт завдячує й молодим креативщикам, котрі перетворили велетенські занедбані виробничі площі на мануфактури, магазини та галереї.

  • Канберра, Австралія

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Третє місце: Канберра, Австралія

    Кажуть, хто побував у Канберрі, той зазирнув у саму душу Австралії. У Національній галереї, Національній бібліотеці та Австралійському воєнному меморіалі є що відкрити для себе. Або прогулятися Національним дендрарієм. У цьому лісопарковому комплексі площею 250 гектарів багато велосипедних доріжок та хідників. У лісах комплексу проживають занесені у Червону книгу австралійські види тварин.

  • Гамбург, Німеччина

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Четверте місце: Гамбург, Німеччина

    Привабливим для туристів північнонімецьке портове місто на Ельбі робить не лише нещодавно відкрита Ельбська філармонія. Гамбург завдячує статус однієї з найкращих метрополій Європи своїй відкритості до світу та нічному життю.

  • Гаосюн, Тайвань

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    П'яте місце: Гаосюн, Тайвань

    З усіх метрополій Азії до десяти найпривабливіших для туристів міст світу потрапило лише друге за чисельністю населення місто Тайваню Гаосюн. Тут можна побачити як традиційні храми, так і сучасний центр мистецтв та культури, розташований у порту міста.

  • Антверпен, Бельгія

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Шосте місце: Антверпен, Бельгія

    Класична елегантність та модерний шарм. Саме таке поєднання дозволило одному з найбільшим міст Європи Антверпену посісти шосте місце в рейтингу. 2018 року тут відбудеться культурна мегаподія - Antwerp Baroque 2018. Цей захід - ніби символічний міст, що поєднає епоху найвідомішого сина цього міста Рубенса, з інноваційною сценою дизайну та архітектури сьогоднішнього Антверпена.

  • Матера, Італія

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Сьоме місце: Матера, Італія

    Скелясте підземелля під Матерою приховує розлогий лабіринт печерних помешкань, церков та храмів, вік деяких з них сягає дев'яти тисяч років. Тож Матера вважається одним з найдавніших міст планети, де постійно проживають люди. 2019 року саме вона буде культурною столицею Європи. Автори путівника Lonely Planet рекомендують відвідати це місто 2018 року, поки воно не опинилося в центрі уваги.

  • Сан-Хуан, Пуерто-Рико

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Восьме місце: Сан-Хуан, Пуерто-Рико

    У вересні 2017 року потужний ураган "Марія" безжально пронісся й над Сан-Хуаном. Але аналітики в галузі туризму впевнені, що після відбудови місто швидко поверне собі статус перлини Карибського регіону.

  • Гуанахуато, Мексика

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Дев'яте місце: Гуанахуато, Мексика

    Колись видобуток срібла збагатив мексиканське місто Гуанахуато. За рахунок щедрих надходжень тут спорудили розкішно оздоблені церкви, чепурні майдани та багато театрів. Нещодавно це невеличке мексиканське містечко з симпатичними будиночками стало місцем зйомок 3D комп'ютерно-анімаційного фільму "Коко" компанії Walt Disney. Тож 2018 року тут очікують прибуття незліченної кількості туристів.

  • Осло, Норвегія

    Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

    Десяте місце: Осло, Норвегія

    Осло стало п'ятим європейським містом, котре увійшло в першу десятку цього рейтингу, посівши в ньому останнє десяте місце. 2018 року тут святкуватимуть одразу два ювілеї - золоте весілля королівської родини та 10-річницю відкриття відомої тутешньої опери. Крім того, 2018 року в Осло передбачається проведення багатьох концертів, що зробить його привабливим туристичним містом.

    Автор: Керстін Шмідт, Валерій Сааков


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