В Україну вночі з Туреччини повернули понад 500 туристів - посол

Загалом 524 українських туристи, котрі зіштовхнулися з проблемами з відльотом з Туреччини, змогли повернутися в Україну. У ніч на четвер, 12 липня, їх перевезли до України трьома рейсами, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Проблема із вчасним поверненням туристів з Анталії загострилася 11 липня. Тоді ранковий рейс авіакомпанії Anda Air з аеропорту "Київ" до Анталії, що виконувався на замовлення туроператора Join UP!, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль", повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Тим часом туроператор Join UP! вирішив скоротити польотну програму до Анталії з регіональних українських аеропортів через часті затримки та перенесення чартерних рейсів авіакомпаній, спричинених щільним графіком польотів і відсутністю вільних літаків авіакомпаній для заміни в разі збоїв у розкладі. Польотну програму припинять з аеропортів Вінниці, Кривого Рогу, Рівного та Херсона. Зміни стосуватимуться 1010 туристів. Їм запропонують виліт найближчим за датою рейсом з іншого міста або 100-відсоткове повернення коштів.