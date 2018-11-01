В РПЦ назвали політичною угоду Києва і Константинопольського патріархату

Підписання угоди між Україною та Константинопольським патріархатом лежить поза канонічним полем, вважають в Російській православній церкві у Москві.
Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон назвав політичною угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом, яку підписали в суботу, 3 листопада, президент України Петро Порошенко і патріарх Варфоломій. За його словами, останні кроки патріарха Варфоломія, включно з підписанням цієї угоди, "лежать поза канонічним полем", вони перебувають "виключно в політичній площині".
"Ставши на шлях розколу, Константинопольський патріарх зробив ще один крок на шляху протиставлення себе повноті Православної церкви. Якщо раніше за згодою помісних Церков Константинопольський патріархат виступав для них в якості координувального центру, то тепер такого центру більше не існує: Константинопольський патріархат добровільно самоусунувся в якості такого", - заявив Іларіон у суботу, 3 листопада, передає агентство "Інтерфакс".
За його словами, патріарх Варфоломій поставив себе вище за інших. "Він вже не "перший серед рівних", а "перший без рівних", - сказав митрополит Іларіон.
Як повідомлялось, 3 листопада президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом. Як зазначається на сайті українського президента, це угода про співпрацю у створенні незалежної православної Церкви в Україні. Угода "завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви", повідомив Петро Порошенко.
Нагадаємо, що на жовтневому Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Одразу після проголошення цього рішення глава УПЦ КП Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.
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