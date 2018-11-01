 В РПЦ назвали політичною угоду Києва і Константинопольського патріархату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

В РПЦ назвали політичною угоду Києва і Константинопольського патріархату

Підписання угоди між Україною та Константинопольським патріархатом лежить поза канонічним полем, вважають в Російській православній церкві у Москві.

РПЦ вважає угоду між Україною та Константинополем політичною

РПЦ вважає угоду між Україною та Константинополем політичною

Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон назвав політичною угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом, яку підписали в суботу, 3 листопада, президент України Петро Порошенко і патріарх Варфоломій. За його словами, останні кроки патріарха Варфоломія, включно з підписанням цієї угоди, "лежать поза канонічним полем", вони перебувають "виключно в політичній площині".

"Ставши на шлях розколу, Константинопольський патріарх зробив ще один крок на шляху протиставлення себе повноті Православної церкви. Якщо раніше за згодою помісних Церков Константинопольський патріархат виступав для них в якості координувального центру, то тепер такого центру більше не існує: Константинопольський патріархат добровільно самоусунувся в якості такого", - заявив Іларіон у суботу, 3 листопада, передає агентство "Інтерфакс".

За його словами, патріарх Варфоломій поставив себе вище за інших. "Він вже не "перший серед рівних", а "перший без рівних", - сказав митрополит Іларіон.

Як повідомлялось, 3 листопада президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом. Як зазначається на сайті українського президента, це угода про співпрацю у створенні незалежної православної Церкви в Україні. Угода "завершує процес, щоб надання Томосу  відбулося за всіма канонами православної церкви", повідомив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що на жовтневому Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Одразу після проголошення цього рішення глава УПЦ КП Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

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