 В Росії уперше виявлено два випадки коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Новини

В Росії уперше виявлено два випадки коронавірусу

У Забайкаллі та Тюменській області виявлено двох інфікованих новим коронавірусом китайців. Тим часом у ФРН кількість інфікованих зросла до шести.

У Росії виявили перші два випадки інфікування новим коронавірусом

У Росії виявили перші два випадки інфікування новим коронавірусом

У Росії уперше виявлено двох хворих, інфікованих новим китайським коронавірусом 2019-nCoV, повідомила у п'ятницю, 31 січня, віцепрем'єрка РФ, Тетяна Голікова. Ними виявилися двоє громадян Китаю. "Виявлено двох хворих на коронавірус у Росії - в Забайкаллі та Тюменській області, обидва громадяни Китаю", - сказала Голікова, передає агенція "Інтерфакс".

Російська влада починає евакуювати своїх громадян з китайської провінції Хубей, з якої почав розповсюджуватися коронавірус. Зараз в місті Ухань, яке є епіцентром захворювання, перебуває 300 росіян, а у провінції Хубей -  341, повідомила Голікова. За її словами, вони зможуть самі обрати, що їм робити, - залишитися в Китаї або повернутися. Після повернення люди мають провести два тижні на карантині.

Тим часом посольство України в Китаї повідомило, що у Хубеї наразі перебуває 57 українців. Більшість з них - 53 людини - в місті Ухань. Станом на 30 січня, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров'я Китаю, інфікованих новим коронавірусом серед українців не було виявлено.

Китайське місто Ухань

Китайське місто Ухань

У Німеччині кількість хворих з 2019-nCoV зросла до шести. Шостий випадок підтверджено в дитини одного з інфікованих співробітників компанії Webasto у місті Штарнберг у федеральній землі Баварія, повідомило земельне міністерство охорони здоров'я. Всі попередні випадки підтвердження вірусу також були виявлені серед співробітників цієї компанії, після того, як один з них поспілкувався з колегою, що приїхала з Китаю. Всі хворі перебувають в стабільному стані.

На дослідження вірусу направлять 10 мільйонів євро

Європейська комісія виділить 10 мільйонів євро в рамках своєї програми досліджень та інновацій Horizon 2020 для підтримки дослідницьких робіт щодо захворювань, спричинених коронавірусом. "Ми працюємо над тим, щоб пом'якшити наслідки потенційного більшого поширення спалаху коронавірусу в ЄС. Завдяки фінансуванню надзвичайних досліджень в рамках Horizon 2020 ми дізнаємося більше про хвороби", - заявила єврокомісарка з інновацій та досліджень Марія Габріель.

Єврокомісія направила державам-членам ЄС екстрений запит щодо інтересу до дослідницьких проєктів щодо коронавірусу. 

Станом на 31 січня в Китаї від коронавірусу померло вже 213 осіб і зареєстровано 9692 випадків захворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) напередодні  визнала спалах нового коронавірусу 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Причиною цього стала передача вірусу від людини до людини за межами Китаю.

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


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