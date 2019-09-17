В ООН стурбовані підготовкою Україною закону про дезінформацію

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини застерігає українську владу від обмежень свободи слова у зв'язку з анонсованим законом про дезінформацію. Про це у четвер, 12 грудня, заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, передає агенція "Українські Новини".

"Я б також хотіла наголосити на важливості забезпечення і захисту середовища, в якому різні й суперечливі думки можуть бути вільно висловлені. Ми особливо стурбовані тим, як буде розроблятися закон про дезінформацію на вимогу указу президента від 8 листопада 2019 року. Оскільки цей закон може суперечити зобов'язанням українців, які стосуються свободи вираження поглядів та інформації", - сказала вона. Богнер також зазначила, що ООН застерігає владу від накладення обмежень на свободу вираження поглядів та ЗМІ.

У листопаді пресслужба президента України Володимира Зеленського опублікувала його указ, в якому він вимагає від уряду до кінця року розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт про вимоги і стандарти новин.

Згідно із документом, Кабінет міністрів України має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, які будуть регулювати діяльність масмедіа в країні. Ці законопроєкти мають містити "положення про вимоги і стандарти новин", механізми запобігання поширенню недостовірної інформації та її спростування, зазначається в тексті указу.

Цю ініціативу українського президента вже розкритикував голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко. Він назвав пропозиції Зеленського "драконівськими" та такими, що не мають нічого спільного зі зміцненням держави.