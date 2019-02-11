 В ООН створили фонд гуманітарної допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

В ООН створили фонд гуманітарної допомоги Україні

У 2019 на допомогу жителям Донбасу потрібно 162 мільйонів доларів. Створений ООН фонд дозволить донорам спрямовувати внески на підтримку гуманітарних зусиль у зоні конфлікту на Донбасі.

Слов'янськ, Донецька область

Слов'янськ, Донецька область

В ООН створили об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Про це оголосили у вівторок, 12 лютого, на спеціальному засіданні організації, темою якого став план гуманітарної допомоги сходу України на 2019 рік. Помічниця генсекретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер (Ursula Müller) закликала донорів приєднуватися до фонду, аби допомогти мешканцям Донбасу.

Німецька дипломат зазначила, що деякі країни вже пожертвували гроші на гуманітарну допомогу в Україні. У своїх виступах делегації Швеції та Литви заявили, що внесли кошти в фонд. У свою чергу, Мюллер нагадала, що в 2019 році на гуманітарну допомогу жителям Донбасу, що знаходяться по обидва боки від лінії розмежування, буде потрібно 162 мільйонів доларів. Мюллер також висловила надію, що фонду вдасться надати допомогу людям, що потерпають від конфлікту. "Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб полегшити ваші страждання, і закликати до тривалого миру", - підкреслила Урсула Мюллер.

Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні дозволить донорам, в якості яких можуть виступати уряди, міжнародні та неурядові організації, направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Як стверджується, за допомогою фонду кошти будуть доходити до гуманітарних організацій на Донбасі скоординовано, цілеспрямовано, а також вчасно.

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