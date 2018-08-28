 В ООН звинуватили Саудівську Аравію та ОАЕ у воєнних злочинах в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

В ООН звинуватили Саудівську Аравію та ОАЕ у воєнних злочинах в Ємені

Експерти ООН заявляють про численні жертви серед цивільних в Ємені внаслідок авіаударів арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Урядовим силам Ємену вони закидають тортури та зґвалтування.

Руйнування внаслідок авіаударів арабської коаліції, які є головною причиною загибелі цивільних у Ємені

Руйнування внаслідок авіаударів арабської коаліції, які є головною причиною загибелі цивільних у Ємені

Комісія експертів ООН звинуватила міжнародно визнаний уряд Ємену та його союзників - Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати - у воєнних злочинах під час збройного конфлікту в Ємені. У представленому Радою ООН з прав людини у вівторок, 28 серпня, звіті експертів йдеться про "вагомі підстави вважати, що уряди Ємену, ОАЕ та Саудівської Аравії відповідальні за порушення прав людини".

Керівник групи експертів Камел Джендубі назазначив: "Немає жодних підстав стверджувати, що сторони конфлікту намагаються уникнути жертв серед цивільного населення", як того вимагає міжнародне гуманітарне право. Саме авіаудари арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією стали головною причиною загибелі цивільних в Ємені. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини лише з березня 2015 року нарахували щонайменше 6600 загиблих та понад 10 тисяч поранених цивільних. При цьому зазначається, що реальна кількість жертв серед цивільних може бути значно вищою. Авіаудари коаліції часто влучали у весільні та траурні церемонії, ринки, човни з цивільними, медичні заклади. 

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Війна у Ємені призводить до нових жертв. Арабська коаліція поцілила автобус з дітьми, десятки загинули, повідомляє Червоний Хрест. (09.08.2018)

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За даними медиків, 39 осіб загинули і понад 40 отримали поранення внаслідок авіаудару, який влучив у шкільний автобус в єменському регіоні Саада. (09.08.2018)

Внаслідок влучання ракет у село загинули щонайменше 130 осіб. Загалом за шість місяців конфлікту в Ємені кількість жертв зросла до 2355 осіб, повідомляє ООН. (29.09.2015)

Нагадаємо, на початку серпня снаряди літаків коаліції поцілили в шкільний автобус, внаслідок чого загинули десятки дітей.

Експерти склали список ймовірних причетних до воєнних злочинів, який передали Верховному комісару ООН з прав людини. Вони вимагають, щоб відповідальні за правопорушення постали перед незалежним судом.

Серед воєнних злочинів, які закидають представникам урядових сил, - "свавільне ув'язнення, зґвалтування, тортури, рекрутування дітей". Експерти вказують, що чимало жертв серед цивільних і на відповідальності повстанців-хуситів, зокрема, через застосування касетних боєприпасів. Утім, ці випадки потребують перевірки, оскільки експерти не змогли відвідати підконтрольні хуситам райони. 

У Саудівській Аравії на звіт відреагували обіцянкою розглянути його, повідомляє інформагенція Reuters. Міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш, своєю чергою, також заявив, що його країна "повинна розглянути (звіт. - Ред.), дати відповідь щодо його цінності, та оцінити, що у ньому повідомляється про жахіття, вчинені повстанцями-хуситами". 

Війна у Ємені триває між повстанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів.

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