В ООН звинуватили Саудівську Аравію та ОАЕ у воєнних злочинах в Ємені

Комісія експертів ООН звинуватила міжнародно визнаний уряд Ємену та його союзників - Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати - у воєнних злочинах під час збройного конфлікту в Ємені. У представленому Радою ООН з прав людини у вівторок, 28 серпня, звіті експертів йдеться про "вагомі підстави вважати, що уряди Ємену, ОАЕ та Саудівської Аравії відповідальні за порушення прав людини".

Керівник групи експертів Камел Джендубі назазначив: "Немає жодних підстав стверджувати, що сторони конфлікту намагаються уникнути жертв серед цивільного населення", як того вимагає міжнародне гуманітарне право. Саме авіаудари арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією стали головною причиною загибелі цивільних в Ємені. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини лише з березня 2015 року нарахували щонайменше 6600 загиблих та понад 10 тисяч поранених цивільних. При цьому зазначається, що реальна кількість жертв серед цивільних може бути значно вищою. Авіаудари коаліції часто влучали у весільні та траурні церемонії, ринки, човни з цивільними, медичні заклади.

Нагадаємо, на початку серпня снаряди літаків коаліції поцілили в шкільний автобус, внаслідок чого загинули десятки дітей.

Експерти склали список ймовірних причетних до воєнних злочинів, який передали Верховному комісару ООН з прав людини. Вони вимагають, щоб відповідальні за правопорушення постали перед незалежним судом.

Серед воєнних злочинів, які закидають представникам урядових сил, - "свавільне ув'язнення, зґвалтування, тортури, рекрутування дітей". Експерти вказують, що чимало жертв серед цивільних і на відповідальності повстанців-хуситів, зокрема, через застосування касетних боєприпасів. Утім, ці випадки потребують перевірки, оскільки експерти не змогли відвідати підконтрольні хуситам райони.

У Саудівській Аравії на звіт відреагували обіцянкою розглянути його, повідомляє інформагенція Reuters. Міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш, своєю чергою, також заявив, що його країна "повинна розглянути (звіт. - Ред.), дати відповідь щодо його цінності, та оцінити, що у ньому повідомляється про жахіття, вчинені повстанцями-хуситами".

Війна у Ємені триває між повстанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів.