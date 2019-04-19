 В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі

В ООН покладають відповідальність за вбивство Джамаля Хашоггі на владу Саудівської Аравії. Спецдоповідачка ООН заявила про наявність доказів, що вказують на причетність до вбивства принца Мохаммеда бін Салмана.

В ООН заявили про причетність саудівського принца Мохаммеда бін Салмана до вбивства Джамаля Хашоггі

В ООН заявили про причетність саудівського принца Мохаммеда бін Салмана до вбивства Джамаля Хашоггі

Спецдоповідачка ООН з розслідування позасудових страт Агнес Калламар представила у середу, 19 червня, звіт щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі . Вона звинуватила владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста та заявила про наявність "вартих довіри доказів", що вказують на причетність наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину. 

“Як мінімум, принц потурав такій поведінці і дозволяв повторення та поширення цих злочинів", - зазначила у звіті Калламар, цитує агенція dpa. Вона додала, що без відома принца також не могли знищити докази вбивства Хашоггі.

Калламар заклала розслідувати причетність наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину.

DW.COM

Американські сенатори підтримали резолюцію зі звинуваченнями у смерті журналіста Джамаля Хашоггі на адресу саудівського кронпринца. Президент Трамп весь цей час заперечував причетність принца до вбивства репортера. (14.12.2018)

Турецькі слідчі намагаються знайти рештки тіла вбитого журналіста Джамаля Хашоггі. Вони обшукали віллу саудівського бізнесмена поблизу Стамбула. (26.11.2018)

Про "кулю" проти журналіста Хашоггі говорив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, пише видання New York Times. В ООН заявляють, що вбиство журналіста було сплановане. (08.02.2019)

У Саудівській Аравії розпочався судовий процес проти підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Генпрокурор королівства вимагає найвищої міри покарання для п'ятьох підозрюваних. (03.01.2019)

Вона також висунула пропозицію, щоб підозрюваних у вбивстві судили поза межами Саудівської Аравії чи Туреччини. Калламар звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом організувати "подальше кримінальне розслідування" щодо злочинців і створити механізм для трибуналу.

У звіті наголошується, що ані Саудівська Аравія, ані Туреччина не дотримувалися міжнародних стандартів під час розслідування вбивства журналіста. Агнес Калламар представить повну версію свого приблизно стосторінкового звіту на засіданні Ради ООН з прав людини, яке розпочнеться наступного тижня в Женеві.

Влада Туреччини вже підтримала рекомендації звіту ООН щодо вбивства Джамаля Хашоггі, заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста.

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