В ООН застерегли від повернення врятованих мігрантів до Лівії

Мігрантів, врятованих у Середземному морі, не можна повертати назад до таборів у Лівії, наполягає представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) у Німеччині Домінік Барч (Dominik Bartsch). "Люди, врятовані лівійською береговою охороною в Середземному морі в жодному разі не повинні бути повернуті до таборів у Лівії", - заявив він в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 травня,.

Для того, щоб припинити страждання людей в таборах у Лівії, мають бути використані усі політичні можливості, у тому числі з боку Європейського Союзу, додав Барч. "Гуманітарне становище людей у таборах - просто жахливе. Бракує їжі та води, багато хто вкрай потребує медичної допомоги", - зазначив представник UNHCR. Він додав, що табори для мігрантів у Триполі потрапляють під перехресний вогонь воюючих груп.

Він також закликав уряди країн Євросоюзу припинити переслідувати приватних рятувальників, які допомагають мігрантам у Середземному морі. "Правові і логістичні обмеження повинні бути скасовані, оскільки десятки тисяч людей зобов'язані своїми життями зусиллям громадських організацій", - наголосив Домінік Барч.

Як повідомлялося, в Лівії тривають бої між силами самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара та силами визнаного міжнародною спільнотою уряду. Внаслідок бойових дій в країні загинули вже понад 440 людей, повідомило представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Лівії. Ще понад 2100 людей були поранені.

Після того як уряд Італії витіснив з Середземного моря кораблі гуманітарних організацій, мігрантів, які намагаються дістатися з Лівії до Європи, рятує лівійська берегова охорона. Вона повертає їх у відповідні табори в цій країні.