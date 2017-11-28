 В ООН застерегли від повернення врятованих мігрантів до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

В ООН застерегли від повернення врятованих мігрантів до Лівії

У таборах для мігрантів у Лівії бракує їжі та води, люди потрапляють під обстріли, заявив представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у ФРН Домінік Барч.

Мігранти в одному з таборів у Триполі, квітень 2019 року

Мігранти в одному з таборів у Триполі, квітень 2019 року

Мігрантів, врятованих у Середземному морі, не можна повертати назад до таборів у Лівії, наполягає представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) у Німеччині Домінік Барч (Dominik Bartsch). "Люди, врятовані лівійською береговою охороною в Середземному морі в жодному разі не повинні бути повернуті до таборів у Лівії", - заявив він в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 травня,.

Для того, щоб припинити страждання людей в таборах у Лівії, мають бути використані усі політичні можливості, у тому числі з боку Європейського Союзу, додав Барч. "Гуманітарне становище людей у таборах - просто жахливе. Бракує їжі та води, багато хто вкрай потребує медичної допомоги", - зазначив представник UNHCR. Він додав, що табори для мігрантів у Триполі потрапляють під перехресний вогонь воюючих груп.

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Всесвітня організація охорони здоров'я у Лівії повідомляє про сотні загиблих та тисячі поранених через бої за столицю країни Триполі. (08.05.2019)

Він також закликав уряди країн Євросоюзу припинити переслідувати приватних рятувальників, які допомагають мігрантам у Середземному морі. "Правові і логістичні обмеження повинні бути скасовані, оскільки десятки тисяч людей зобов'язані своїми життями зусиллям громадських організацій", - наголосив Домінік Барч.

Як повідомлялося, в Лівії тривають бої між силами самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара та силами визнаного міжнародною спільнотою уряду. Внаслідок бойових дій в країні загинули вже понад 440 людей, повідомило представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Лівії. Ще понад 2100 людей були поранені.

Після того як уряд Італії витіснив з Середземного моря кораблі гуманітарних організацій, мігрантів, які намагаються дістатися з Лівії до Європи, рятує лівійська берегова охорона. Вона повертає їх у відповідні табори в цій країні. 

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