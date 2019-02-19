В ООН закликають ефективніше розслідувати злочини проти Євромайдану

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликала українську владу виділити більше фінансових ресурсів для ефективного розслідування злочинів проти активістів Євромайдану. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомила на брифінгу голова місії Фіона Фрейзер.

Місія заявляє, що за злочини на Євромайдані засуджено тільки троє людей, і це незадовільний результат. При цьому в ООН зазначають, що розслідування кримінальних проваджень затягується в судах і при проведенні судово-медичних експертиз. Однією з причин є недостатнє фінансування та велике навантаження на експертів."Більше бюджетних ресурсів та інституційної спроможності має бути надано для цих розслідувань", - озвучила Фрейзер рекомендації ООН. Моніторингова місія закликає українську владу зробити все можливе для притягнення до відповідальності винних у злочинах на Євромайдані.

У свою чергу, міжнародна правозахисна організація Amnesty International також закликала українську владу сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини під час Євромайдану в 2014 році. "Amnesty International закликає українську владу повністю сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини, скоєних під час Євромайдану, включаючи побиття і вбивства. Влада повинна захистити слідчих від політичного тиску і надати їм ресурси і повноваження, необхідні для виконання їхніх завдань, у тому числі можливості здійснити слідчий експеримент з відтворенням подій під час розстрілу маніфестантів 18-20 лютого 2014 року", - заявив старший директор офісу генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн під час свого візиту в Україну.

У його заяві наголошується, що українська влада не змогла за 5 років добитися справедливості для жертв злочинів, що сталися під час Євромайдану, а система кримінального судочинства пручалася і перешкоджала правосуддю замість того, щоб притягти до відповідальності в судовому порядку колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, відповідальних за розстріли протестувальників, передає агентство "Українські новини".

Результати розслідування злочинів проти активістів

Тим часом стало відомо, що українські суди винесли 48 вироків у справах про злочини проти активістів Євромайдану. Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. "На жаль, маємо ситуацію, що з цих 288 актів, які направлені до суду, маємо тільки 52 рішення суду, з яких 48 - це вироки. Інші - це визнання особи винною, але не призначено покарання, і закриття через строки давності або за іншими законодавчими підставами", - сказав він. У 9 з винесених вироків обвинувачених засуджено до позбавлення волі.

Горбатюк також додав, що станом на 19 лютого 442 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину і щодо 228 людей обвинувальні акти направлено до суду. Всього розслідувалося понад 4700 злочинів, скоєних під час Євромайдану. "Стосовно причетних до вбивства результати такі: повідомлено про підозру 66 особам. У відношенні 16 осіб матеріали направлено до суду, щодо 4 - розслідування триває і далі. Ще 46 осіб перебувають у розшуку", - розповів начальник управління спецрозслідування.

Також повідомлено про підозру в організації злочинів на Євромайдані колишньому керівництву країни і правоохоронних органів."Щоб ви розуміли, на сьогодні з тих, кому повідомлено про підозру, 36 людей продовжують працювати у правоохоронних органах. З них 10 - на керівних посадах. З них на керівників управління працюють особи, яким інкримінується організація вбивств", - заявив Горбатюк.