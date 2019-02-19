В ООН закликають ефективніше розслідувати злочини проти Євромайдану
Моніторингова місія ООН та міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликають українську владу до ефективнішого розслідування злочинів проти активістів Євромайдану.
Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликала українську владу виділити більше фінансових ресурсів для ефективного розслідування злочинів проти активістів Євромайдану. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомила на брифінгу голова місії Фіона Фрейзер.
Місія заявляє, що за злочини на Євромайдані засуджено тільки троє людей, і це незадовільний результат. При цьому в ООН зазначають, що розслідування кримінальних проваджень затягується в судах і при проведенні судово-медичних експертиз. Однією з причин є недостатнє фінансування та велике навантаження на експертів."Більше бюджетних ресурсів та інституційної спроможності має бути надано для цих розслідувань", - озвучила Фрейзер рекомендації ООН. Моніторингова місія закликає українську владу зробити все можливе для притягнення до відповідальності винних у злочинах на Євромайдані.
У свою чергу, міжнародна правозахисна організація Amnesty International також закликала українську владу сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини під час Євромайдану в 2014 році. "Amnesty International закликає українську владу повністю сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини, скоєних під час Євромайдану, включаючи побиття і вбивства. Влада повинна захистити слідчих від політичного тиску і надати їм ресурси і повноваження, необхідні для виконання їхніх завдань, у тому числі можливості здійснити слідчий експеримент з відтворенням подій під час розстрілу маніфестантів 18-20 лютого 2014 року", - заявив старший директор офісу генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн під час свого візиту в Україну.
У його заяві наголошується, що українська влада не змогла за 5 років добитися справедливості для жертв злочинів, що сталися під час Євромайдану, а система кримінального судочинства пручалася і перешкоджала правосуддю замість того, щоб притягти до відповідальності в судовому порядку колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, відповідальних за розстріли протестувальників, передає агентство "Українські новини".
Результати розслідування злочинів проти активістів
Тим часом стало відомо, що українські суди винесли 48 вироків у справах про злочини проти активістів Євромайдану. Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. "На жаль, маємо ситуацію, що з цих 288 актів, які направлені до суду, маємо тільки 52 рішення суду, з яких 48 - це вироки. Інші - це визнання особи винною, але не призначено покарання, і закриття через строки давності або за іншими законодавчими підставами", - сказав він. У 9 з винесених вироків обвинувачених засуджено до позбавлення волі.
Горбатюк також додав, що станом на 19 лютого 442 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину і щодо 228 людей обвинувальні акти направлено до суду. Всього розслідувалося понад 4700 злочинів, скоєних під час Євромайдану. "Стосовно причетних до вбивства результати такі: повідомлено про підозру 66 особам. У відношенні 16 осіб матеріали направлено до суду, щодо 4 - розслідування триває і далі. Ще 46 осіб перебувають у розшуку", - розповів начальник управління спецрозслідування.
Також повідомлено про підозру в організації злочинів на Євромайдані колишньому керівництву країни і правоохоронних органів."Щоб ви розуміли, на сьогодні з тих, кому повідомлено про підозру, 36 людей продовжують працювати у правоохоронних органах. З них 10 - на керівних посадах. З них на керівників управління працюють особи, яким інкримінується організація вбивств", - заявив Горбатюк.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння
На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу
Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Загострення протистояння та ультиматум МВС
Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.
Криваве протистояння в Києві: основні події
У західних областях України блокують силовиків
До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Західні лідери закликають український уряд припинити насильство
На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.
Криваве протистояння в Києві: основні події
"Чорний вівторок" України
Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Янукович втрачає контроль
Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Пожежа у Будинку профспілок
Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Між штурмом і розстрілом
19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на Майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Кривавий розстріл на Інститутській
Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Небесна сотня
Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Кінець кровопролиття
Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.