 В ООН закликають до негайних дій через глобальне потепління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

В ООН закликають до негайних дій через глобальне потепління

Необхідно утримати глобальне потепління в рамках 1,5 градусів за Цельсієм, наголошують експерти ООН зі зміни клімату. Для цього, на їхню думку, потрібні "безпрецедентні" зміни.

ООН закликає до заходів проти глобального потепління

ООН закликає до негайних заходів проти глобального потепління

Обмеження зростання температури на Землі на рівні 1,5 градусів за Цельсієм можна досягти, тільки якщо "здійснювати швидкі, безпрецедентні і всеосяжні зміни в усіх сферах". Про це йдеться в доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) ООН, яка була представлена у понеділок, 8 жовтня, на засіданні організації в південнокорейському місті Інчхон.

Рівень викидів CO2, на думку експертів, необхідно скоротити на 45 відсотки до 2030 року в порівнянні з 2010, а до 2050 року - звести до нуля, передає агентство Reuters.

DW.COM

Унаслідок змін клімату ймовірність появи спекотних періодів зросла більш ніж удвічі, стверджують вчені. Якими є докази взаємозв'язку між екстремальними температурами та кліматичними змінами? (02.08.2018)

У багатьох країнах світу пройшли акції під гаслом "Встаньмо на захист клімату". Лише у Парижі в марші взяли участь кілька десятків тисяч людей. (08.09.2018)

Обмеження саме в 1,5 градуса в порівнянні з доіндустріальною добою необхідно для того, щоб уникнути небезпечних наслідків для життя на планеті, вказують експерти. Вже зараз вони фіксують підвищення температури приблизно на один градус і як наслідок екстремальні погодні умови, підвищення рівня моря і танення льодовиків. Зростання температури вище цього рівня, на думку IPCC, може призвести до невідворотних наслідків і втрат екосистем.

Мета Паризької кліматичної угоди - до кінця століття утримати глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.

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Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018)

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Температурні рекорди

    Упродовж останніх тижнів денні температури близько 40 градусів за Цельсієм стали нормою в Німеччині. Тим часом синоптики поки не віщують нічого втішного в цьому плані.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Засмага у парку

    Для того, щоб позасмагати, не обов'язково їхати на морське узбережжя. Це можна зробити прямо у міському парку. Як ось ця велосипедистка в Берліні. У кожному разі, це краще, ніж спливати потом у власних чотирьох стінах.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Така спека, що асфальт репається

    У аеропорту Ганновера приказка-жарт стала реальністю. Аномально висока температура повітря призвела до пошкоджень покриття злітно-посадкової смуги. Адміністрація аеропорту скасувала через це загалом 85 рейсів.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Вода стає дефіцитною

    Скрізь у Німеччині спека завдала величезних збитків сільському господарству: як рослинництву, так і тваринництву. Керівництво Спілки селян Німеччини наполягає на оголошенні надзвичайного стану в окремих регіонах, що найбільше потерпають від безводдя й спеки.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Пожежники в битві за врожай

    За тривалої посухи пшениця, ячмінь та жито настільки посохли, що можуть від найменшої іскринки запалати не гірше, ніж сухий очерет. Тож тепер у ФРН нерідко на полях разом з комбайнами та тракторами можна побачити й пожежні машини, що боряться з вогнем.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Басейни - не лише для купання

    Зараз у німецьких пожежників роботи стільки, що для поповнення запасу води доводиться імпровізувати. Приміром, в одному з поселень в федеральній землі Саксонія-Ангальт місцеві пожежники набирають воду прямо з місцевого басейну. А що робити, якщо навколо палають десятки гектарів лісових та сільськогосподарських площ.

  • Пляж

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    На пляжах яблуку ніде впасти

    Практично на всіх пляжах півночі Німеччини зайнятий кожний квадратний сантиметр. Адже всі, хто може, рятуються від спеки втечею до моря.

  • Зоопарк

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Морозиво у зоопарку

    Сонце пече так немилосердно, що й тварини з води не вилазять. Ось ця біла ведмедиця на ім'я Тоня з Берлінського зоопарку отримує регулярно в спеку порцію фруктового морозива. Ним Тоня ласує навіть під водою.

  • Спека

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Спекотне майбутнє

    Спекотливе за теперішніми мірками літо вже за 30 років може стати нормою. Дослідники Потсдамського кліматологічного інституту прогнозують настання дедалі частіших періодів екстремальної спеки.

    Автор: Валерій Сааков


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Німеччина в гарячих обіймах спеки

Літньою ідилією і не пахне! Сонце пече, наче скажене. Через спеку й брак опадів зелені німецькі ландшафти скидаються на обпечені сонцем степи. Асфальт репає, поля й ліси горять. А люди і звірі йдуть до води. (07.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018)  

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