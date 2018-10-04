В ООН закликають до негайних дій через глобальне потепління

Обмеження зростання температури на Землі на рівні 1,5 градусів за Цельсієм можна досягти, тільки якщо "здійснювати швидкі, безпрецедентні і всеосяжні зміни в усіх сферах". Про це йдеться в доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) ООН, яка була представлена у понеділок, 8 жовтня, на засіданні організації в південнокорейському місті Інчхон.
Рівень викидів CO2, на думку експертів, необхідно скоротити на 45 відсотки до 2030 року в порівнянні з 2010, а до 2050 року - звести до нуля, передає агентство Reuters.
Обмеження саме в 1,5 градуса в порівнянні з доіндустріальною добою необхідно для того, щоб уникнути небезпечних наслідків для життя на планеті, вказують експерти. Вже зараз вони фіксують підвищення температури приблизно на один градус і як наслідок екстремальні погодні умови, підвищення рівня моря і танення льодовиків. Зростання температури вище цього рівня, на думку IPCC, може призвести до невідворотних наслідків і втрат екосистем.
Мета Паризької кліматичної угоди - до кінця століття утримати глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.
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Автор: Валерій Сааков