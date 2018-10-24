 В ООН відмовилися обговорювати російський проект резолюції про ракетний договір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В ООН відмовилися обговорювати російський проект резолюції про ракетний договір

Пропозицію Москви підтримала лише 31 держава зі 140. Низка країн відзначила, що цією темою повинна опікуватися не Генеральна асамблея, а Рада Безпеки ООН.

Генасамблея ООН не розглядатиме резолюцію Росії щодо ракетного договору

Генасамблея ООН не розглядатиме резолюцію Росії щодо ракетного договору

Профільний комітет Генеральної асамблеї ООН відмовився пропонувати для обговорення Генасамблеї представлений Росією проект резолюції, яка закликає зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Проти внесення цього документа до порядку майбутніх дебатів висловилися 55 держав, 31 було "за", ще 54 країни утрималися. Представники низки країн, які утримались, відзначили, що ця тема входить радше до компетенції Ради Безпеки ООН.

DW.COM

Росія сподівається, що резолюція ООН дозволить зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності та посилити відповідальність обох сторін. США виступають проти цієї резолюції. (26.10.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

Дивитись відео 03:22
Now live
03:22 хв

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)  

Також за темою

USA PK Präsident Trump über Atomabkommen mit Iran

Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США 23.10.2018

Дональд Трамп обіцяє повернутися до розбудови ядерного арсеналу США. Цей крок спрямований зокрема проти Китаю та Росії.

Russland Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges

Коментар: Договір про РСМД - наново укласти, але не ліквідувати! 22.10.2018

Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер.

Deutschland Pershing-II Rakten - USA will INF-Vertrag aufkündigen

Що означає договір про ліквідацію ракет між США і Росією? 22.10.2018

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення.

Реклама

Докладно

Президенти Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Північний фронт для України

Про те, як Київ і Мінськ намагаються використовувати ресурси один одного - Сергій Руденко спеціально для DW. 

default

Агентство S&P погіршило прогноз щодо Італії

Рішення італійського уряду нарощувати державні борги послаблює економіку країни, вважає рейтингова агенція S&P.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  