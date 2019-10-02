 В ООН вимагають припинити насильство в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

В ООН вимагають припинити насильство в Іраку

Близько сотні людей загинули під час протестів в Іраку. Спецпредставниця генсекретаря ООН заявила, що насильство в країні необхідно зупинити, та наголосила на важливості притягнути винних до відповідальності.

Сутички під час протестів у Багдаді, 4 жовтня 2019 року

Сутички під час протестів у Багдаді, 4 жовтня 2019 року

На п'ятий день протестів в Іраку спецпредставниця генерального секретаря ООН в цій країні Жанін Хенніс-Плассхарт закликала припинити насильство.

DW.COM

Число жертв зіткнень учасників антиурядових акцій протесту з силовиками в Іраку зросло до 25. Близько 1,5 тисячі осіб отримали поранення. Прем'єр-міністр визнав вимоги мітингарів законними. (04.10.2019)

Внаслідок антиурядових протестів в Багдаді та інших містах загинуло щонайменше 93 людини і ще близько чотирьох тисяч отримали поранення. У парламенті закликають уряд подати у відставку. (05.10.2019)

"Глибоко засмучена безглуздою втратою життів. П'ять днів повідомлень про випадки смертей та поранень: це необхідно припинити. Я закликаю всі сторони зробити паузу та замислитися. Винних у насильстві слід притягнути до відповідальності. Нехай дух єдності запанує над  Іраком", - написала Хенніс-Плассхарт у соціальній мережі Twitter у суботу, 5 жовтня.

Від початку протестів загинули вже щонайменше 99 людей, близько чотирьох тисяч отримали поранення, повідомляє агентство AFP з посиланням на іракську комісію з прав людини..

Протестувальники, серед яких багато молоді, відновили виступи в суботу після скасування комендантської години в Багдаді. В інших регіонах учасники протестів підпалюють шини та відділки поліції. У відповідь поліцейські відкривають вогонь по протестувальниках.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.

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