В ООН вимагають припинити насильство в Іраку

На п'ятий день протестів в Іраку спецпредставниця генерального секретаря ООН в цій країні Жанін Хенніс-Плассхарт закликала припинити насильство.

"Глибоко засмучена безглуздою втратою життів. П'ять днів повідомлень про випадки смертей та поранень: це необхідно припинити. Я закликаю всі сторони зробити паузу та замислитися. Винних у насильстві слід притягнути до відповідальності. Нехай дух єдності запанує над Іраком", - написала Хенніс-Плассхарт у соціальній мережі Twitter у суботу, 5 жовтня.

Від початку протестів загинули вже щонайменше 99 людей, близько чотирьох тисяч отримали поранення, повідомляє агентство AFP з посиланням на іракську комісію з прав людини..

Протестувальники, серед яких багато молоді, відновили виступи в суботу після скасування комендантської години в Багдаді. В інших регіонах учасники протестів підпалюють шини та відділки поліції. У відповідь поліцейські відкривають вогонь по протестувальниках.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.