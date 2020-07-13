 В ОБСЄ стурбовані ″крайньою поляризацією″ на виборах у Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Новини

В ОБСЄ стурбовані "крайньою поляризацією" на виборах у Польщі

Прессекретарка Бюро ОБСЄ повідомила DW, що представники організації спостерігали "тривожні тенденції" в Польщі. За підсумками другого туру Дуда набрав 51,03 відсотка голосів, його суперник Тшасковський - 48,97 відсотка.

Голосування на виборах у Польщі

Голосування на виборах у Польщі

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбовані "крайньою поляризацією і відсутністю неупередженості в засобах масової інформації", що супроводжували президентські вибори в Польщі, за підсумками яких чинний глава держави Анджей Дуда набрав достатньо голосів для переобрання на своїй посаді. Про це в понеділок, 13 липня, в інтерв'ю DW заявила Катя Андруш, прессекретарка Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, що базується у Варшаві.

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За її словами, "ворожість буквально висіла в повітрі". Андруш додала, що в ОБСЄ спостерігають "тривожні тенденції" у зв'язку із "зростанням ненависті, ненависницьких ідеологічних установок, а в низці випадків - і все більш часті заяви провідних політиків, що мають легкий доступ до мікрофонів і говорять про ворогів народу". Представник Бюро ОБСЄ наголосила, що, незважаючи на те, що в процедурному відношенні вибори "пройшли добре і були добре організовані", у організації викликає серйозну занепокоєність той факт, що підтримку Дуді надавало суспільне мовлення.

Перемога з мінімальним відривом

За підсумками другого туру виборів чинний президент, Аджей Дуда отримав 51,03 відсотка голосів, його суперник - ліберально налаштований мер Варшави Рафал Тшасковський - 48,97 відсотка.

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Дуда, який займав пост президента з 2015 року, - кандидат, якого підтримує правляча консервативна партія "Право і справедливість". Його перемога, на думку аналітиків, може дозволити партії закріпити свої лідерські позиції щонайменше до парламентських виборів, запланованих на 2023 рік. Тшасковський представляв ліберально-консервативну партію "Громадянська платформа" та ліберальний блок "Громадянська коаліція" за участю цієї партії.

Вибори в два тури

Перший тур, перенесений через коронавірус, відбувся 28 червня. На посаду глави держави претендували 11 кандидатів, проте жоден не набрав необхідного для перемоги мінімуму в 50 відсотків. Дуду підтримали 43,5 відсотка тих, хто проголосував, Тшасковський отримав 30,4 відсотка голосів.

Президента Польщі обирають на п'ять років, повторно він може бути переобраний лише один раз.

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