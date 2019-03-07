 В ОБСЄ невдоволені результатами ″весняного перемир′я″ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

В ОБСЄ невдоволені результатами "весняного перемир'я" на Донбасі

Результати чергового перемир'я на Сході України є незадовільними, заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік. В ТКГ також обговорили амністію та "формулу Штайнмаєра" для Донбасу.

Спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Сході України Мартін Зайдік (Martin Sajdik) назвав незадовільними результати "весняного перемир'я" на Донбасі. "Кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню, починаючи з 8 березня. На жаль, наразі результати цього перемир'я не задовольняють", - сказав він у середу, 13 березня, за підсумками засідання ТКГ.

Водночас він зазначив, що в перші дні дії перемир'я кількість порушень режиму припинення вогню скоротилася на 61 відсоток у порівнянні з початком місяця. У зв'язку з цим спецпредставник ОБСЄ закликав сторони вжити всіх заходів для забезпечення надійного та стійкого перемир'я. За словами Зайдіка, це питання було ключовим у підгрупі ТКГ з питань безпеки, сторони також приділили велику увагу питанням розмінування.

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За словами представника ОБСЄ, на засіданні політичної підгрупи ТКГ "йшла жвава дискусія" щодо пропозицій координатора групи посла П'єра Мореля: імплементації "формули Штайнмаєра" і амністії. "Формула Штайнмаєра" - запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

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