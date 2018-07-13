 В ОБСЄ засудили Україну за видачу журналіста Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

В ОБСЄ засудили Україну за видачу журналіста Туреччині

ОБСЄ закликає українську владу пояснити, чи враховувалося при екстрадиції право Юсуфа Інана на апеляцію.

В ОБСЄ занепокоєні екстрадицією турецького журналіста з України

В ОБСЄ занепокоєні екстрадицією турецького журналіста з України

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір розкритикував у четвер, 19 липня, українську владу за видачу Анкарі блогера і журналіста Юсуфа Інана. Інана, екстрадицію якого підтвердила ГПУ напередодні, у Анкарі звинувачують у прихильності до руху Фетхуллаха Гюлена, якого влада країни вважає організатором спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року.

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Юсуфа Інана передали Туреччині на підставі запиту Анкари. Журналіста нібито звинувачують у зв'язках з рухом Гюлена. (18.07.2018)

Опозиціонери не мали рівних із представниками правлячої партії умов на президентських та парламентських виборах у Туреччині, заявили в місіях ОБСЄ та ПАРЄ. Втім спостерігачі вважають, що загалом норм було дотримано. (25.06.2018)

"Журналісти не можуть бути переслідувані за вираження їхньої думки, і те, що критичний журналіст екстрадований до Туреччини, викликає занепокоєння", - цитує Дезіра інформагенція AFP. Він звернувся до української влади з проханням "прояснити, чи враховувалася свобода вираження та право на апеляцію (Юсуфа Інана - Ред.)".

Турецька інформагенція Anadolu повідомляє, що Інана було видворено з України в рамках операції проти "терористичної групи", яку проводила турецька розвідка. У відповідь на запит українського видання "Детектор медіа" речник прокуратури Андрій Лисенко пояснив, що розгляд справи Інана тривав з жовтня 2017 року, коли мін'юст Туреччини подав запит на екстрадицію журналіста. Лисенко наголосив, що "все було зроблено в рамках" закону.

Нагадаємо, за даними ООН, з липня 2016 року, коли в Туреччині сталася спроба військового перевороту, звільнили близько 160 тисяч державних службовців різних рангів. З них понад 50 тисяч звинуватили - переважно в держзраді та спробі насильницького повалення державного ладу - та ув'язнили. Часто цим людям закидали зв'язки із рухом Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покаладає відповідальність за спробу повалити режим Ердогана. Такі дії турецької влади викликали різку критику з боку міжнародної спільноти.

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