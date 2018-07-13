В ОБСЄ засудили Україну за видачу журналіста Туреччині

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір розкритикував у четвер, 19 липня, українську владу за видачу Анкарі блогера і журналіста Юсуфа Інана. Інана, екстрадицію якого підтвердила ГПУ напередодні, у Анкарі звинувачують у прихильності до руху Фетхуллаха Гюлена, якого влада країни вважає організатором спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року.

"Журналісти не можуть бути переслідувані за вираження їхньої думки, і те, що критичний журналіст екстрадований до Туреччини, викликає занепокоєння", - цитує Дезіра інформагенція AFP. Він звернувся до української влади з проханням "прояснити, чи враховувалася свобода вираження та право на апеляцію (Юсуфа Інана - Ред.)".

Турецька інформагенція Anadolu повідомляє, що Інана було видворено з України в рамках операції проти "терористичної групи", яку проводила турецька розвідка. У відповідь на запит українського видання "Детектор медіа" речник прокуратури Андрій Лисенко пояснив, що розгляд справи Інана тривав з жовтня 2017 року, коли мін'юст Туреччини подав запит на екстрадицію журналіста. Лисенко наголосив, що "все було зроблено в рамках" закону.

Нагадаємо, за даними ООН, з липня 2016 року, коли в Туреччині сталася спроба військового перевороту, звільнили близько 160 тисяч державних службовців різних рангів. З них понад 50 тисяч звинуватили - переважно в держзраді та спробі насильницького повалення державного ладу - та ув'язнили. Часто цим людям закидали зв'язки із рухом Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покаладає відповідальність за спробу повалити режим Ердогана. Такі дії турецької влади викликали різку критику з боку міжнародної спільноти.