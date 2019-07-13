В ОБСЄ засудили обстріл телеканалу "112.Україна"

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив обстріл будівлі телеканалу "112. Україна". В оприлюдненій ввечері у суботу, 13 липня, заяві він наголосив, що не можна толерувати "таке насильство і погрози стосовно ЗМІ".

"Це - неприйнятний акт залякування, який міг мати трагічні наслідки", - наголосив Дезір у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ. Він закликав українську владу ретельно розслідувати цей напад і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, будівлю телеканалу "112. Україна", розташовану в Києві на вулиці Дегтярівській, в ніч на суботу, 13 липня, обстріляли з гранатомета, жертв та постраждалих немає. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. Поліція розшукує зловмисників.

Телеканал "112. Україна" належить народному депутату Тарасу Козаку, якого пов'язують з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали NewsOne та ZiK.