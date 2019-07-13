 В ОБСЄ засудили обстріл телеканалу ″112.Україна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

В ОБСЄ засудили обстріл телеканалу "112.Україна"

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу ретельно розслідувати обстріл телеканалу та притягнути винних до відповідальності.

В ОБСЄ засудили обстріл з гранатомета будівлі каналу 112. Україна

В ОБСЄ засудили обстріл з гранатомета будівлі каналу "112. Україна"

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив обстріл будівлі телеканалу "112. Україна". В оприлюдненій ввечері у суботу, 13 липня, заяві він наголосив, що не можна толерувати "таке насильство і погрози стосовно ЗМІ".

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Будівлю телеканалу "112. Україна" обстріляли з гранатомета, ніхто не постраждав. Поліція кваліфікувала обстріл як терористичний акт. (13.07.2019)

Москва на виборах в Україні демонстративно підтримує "Опозиційну платформу - За життя". Лідери цієї партії хочуть відновлення відносин з Росією. Крім проросійських гасел, їх вирізняють і фінансові інтереси у Росії. (12.07.2019)

"Це - неприйнятний акт залякування, який міг мати трагічні наслідки", - наголосив Дезір у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ. Він закликав українську владу ретельно розслідувати цей напад і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, будівлю телеканалу "112. Україна", розташовану в Києві на вулиці Дегтярівській, в ніч на суботу, 13 липня, обстріляли з гранатомета, жертв та постраждалих немає. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. Поліція розшукує зловмисників.

Телеканал "112. Україна" належить народному депутату Тарасу Козаку, якого пов'язують з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали NewsOne та ZiK. 

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