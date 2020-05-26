В ОБСЄ закликали сторони до деескалації на Донбасі

Спецпредставниця ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Гайді Ґрау (Heidi Grau) після онлайн засідання ТКГ у середу, 27 травня, закликала підписантів Мінських угод до подальших дій для зниження напруженості на Донбасі. "Я закликаю підписантів Мінських угод вжити подальших дій для зниження напруженості. Це питання опинилося в центрі обговорень ТКГ", - йдеться у заяві Ґрау, опублікованій у четвер, 28 травня.

Спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ наголосила на напруженості ситуації на Донбасі. Зокрема, кількість порушень режиму припинення вогню зросла наполовину порівняно з попереднім тижнем.

"Зросла кількість поранених серед цивільного населення. За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у травні п'ятеро дітей отримали поранення, тобто більше, ніж за перші чотири місяці цього року. Це неприпустимо", - зазначила Ґрау.

Обговорення списків на звільнення

Своєю чергою представники української делегації під час засідання ТКГ у середу наголосили на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші, повідомляється у заяві Офісу президента України.

Крім того, у межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Україна також наполягала на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ для фіксації, можливих порушень режиму тиші та забезпечення руху гуманітарних місій. Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО України, йдеться у повідомленні.

Зі свого боку українська делегація наголосила, що під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи 22 травня представники ОБСЄ не підтвердили фактів обстрілів з боку Збройних сил України. Крім того, безпекова група в рамках ТКГ продовжила обговорювати нові ділянки розведення сил і засобів.

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