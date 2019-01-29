 В обидві палати американського Конгресу внесли новий антидопінговий законопроект | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

В обидві палати американського Конгресу внесли новий антидопінговий законопроект

У відповідь на повернення Росії до Всесвітнього антидопінгового агентства до обох палат Конгресу США внесли новий законопроект. Він покликаний значно посилити покарання за використання допінгу в спорті.

Допінг у спорті

Республіканці й демократи внесли в обидві палати Конгресу США законопроект, що покликаний значно посилити боротьбу з допінгом у спорті. Зареєстрований у вівторок, 29 січня, нормативний акт отримав назву "закон Родченкова" на честь інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова. Запропонований законопроект передбачає криміналізацію допінгових порушень у всіх змаганнях, де вони можуть зачіпати американські інтереси.

За використання допінгу в міжнародних спортивних змаганнях пропонується карати грошовими штрафами на суму до одного мільйона доларів США та тюремним ув'язненням терміном до десяти років.

"Настав час вдатися до серйозних покарань щодо Росії за її обман, а також просигналізувати, що Росія та інші прихильники контрольованого державою обману не зможуть використовувати корупцію як інструмент зовнішньої політики", - сказав сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус, цитує інформагенція AFP.

"Ми з власного досвіду знаємо, що нам треба суворо реагувати на негідну поведінку російського корумпованого уряду. Якщо відреагувати чимось меншим, ніж цей закон, то це буде сприйматися лише як заохочення. Реакція WADA і Міжнародного олімпійського комітету на допінговий скандал з Росією вкрай недостатня", - додав сенатор.

Нагадаємо, що 20 вересня виконавчий комітет WADA поновив у правах РУСАДА, котре було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, коли з'явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами. Утім, в рішенні виконавчого комітету WADA були вказані чіткі терміни, в які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії. 

Попри це, експерти WADA змогли отримати потрібні їм дані лише 17 січня 2019 року, тоді як це мало статися ще до 31 грудня 2018 року. Однак незважаючи на таке порушення, РУСАДА вдалося уникнути нових санкцій з боку WADA. 22 січня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство вирішило зберегти статус відповідності РУСАДА.

Цей крок різко розкритикувала Асоціація національних антидопінгових організацій (NADO). "WADA ухвалило рішення порушити графік виконання перевірки РУСАДА, що дозволило відвернути увагу від справжніх злочинців (велика державна допінгова програма) і справжніх жертв (чистий спорт і атлети, яких торкнулися російські махінації)", - йдеться в повідомленні NADO від 24 січня.

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