В Нідерландах заарештували сімох осіб за підозрою в підготовці нападів

Поліція Нідерландів заарештувала у четвер, 27 вересня, сімох осіб, яких підозрюють у підготовці збройного нападу із застосуванням ручних гранат, автоматичної вогнепальної зброї та поясів шахіда. Про це повідомили у місцевій прокуратурі.

Троє із семи підозрюваних раніше вже мали проблеми з законом і були затримані після спроби приєднатися до закордонного збройного угруповання. Головний підозрюваний - 34-річний уродженець Іраку, якого у 2017 році засудили за поїздку за кордон з метою приєднання до терористичної організації "Ісламська держава".

Арешту групи чоловіків віком від 21 до 34 років у чотирьох різних куточках Нідерландів передувало шестимісячне розслідування. Інформацію поліції надали місцеві спецслужби. "Підозрювані шукали АК47, пістолети, ручні гранати, вибухові жилети і матеріали для виготовлення бомб для автомобілів", - йдеться у повідомленні прокуратури. Підозрювані постануть перед судом вже у п'ятницю, 28 вересня.

Нагадаємо, близько місяця тому, 31 серпня, озброєний ножем невідомий атакував людей на головному вокзалі Амстердама. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю, після чого пораненого нападника було госпіталізовано.