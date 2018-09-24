 В Нідерландах заарештували сімох осіб за підозрою в підготовці нападів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Нідерландах заарештували сімох осіб за підозрою в підготовці нападів

Затримана група осіб планувала великий напад із застосуванням вогнепальної зброї і вибухівки, заявили у поліції Нідерландів. Декотрі з цих людей намагалися раніше виїхати за кордон воювати на боці ІД.

У Нідерландах пройшла спецоперація

У Нідерландах пройшла спецоперація

Поліція Нідерландів заарештувала у четвер, 27 вересня, сімох осіб, яких підозрюють у підготовці збройного нападу із застосуванням ручних гранат, автоматичної вогнепальної зброї та поясів шахіда. Про це повідомили у місцевій прокуратурі.

DW.COM

Суд подовжив термін покарання ісламісту з німецьким паспортом Абделькаріму Е. Він їздив до Сирії, де приєднався до "Ісламської держави" і брав участь в катуваннях. (24.09.2018)

Дружину ісламіста засудили до двох років за пособництво у вчиненні злочинів. Засуджена разом з чоловіком та дітьми їздила в Сирію, де її чоловік приєднався до лав "Ісламської держави". (13.11.2017)

Особи, позбавлені громадянства Нідерландів, за даними уряду країни, воювали в Сирії на боці терористів. Усі вони мають також громадянство Марокко. (13.09.2017)

Троє із семи підозрюваних раніше вже мали проблеми з законом і були затримані після спроби приєднатися до закордонного збройного угруповання. Головний підозрюваний - 34-річний уродженець Іраку, якого у 2017 році засудили за поїздку за кордон з метою приєднання до терористичної організації "Ісламська держава".

Арешту групи чоловіків віком від 21 до 34 років у чотирьох різних куточках Нідерландів передувало шестимісячне розслідування. Інформацію поліції надали місцеві спецслужби. "Підозрювані шукали АК47, пістолети, ручні гранати, вибухові жилети і матеріали для виготовлення бомб для автомобілів", - йдеться у повідомленні прокуратури. Підозрювані постануть перед судом вже у п'ятницю, 28 вересня.

Нагадаємо, близько місяця тому, 31 серпня, озброєний ножем невідомий атакував людей на головному вокзалі Амстердама. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю, після чого пораненого нападника було госпіталізовано.

 

Також за темою

Iran Ayatollah Ali Khamenei

Напад на парад: Іран звинуватив ОАЕ та Саудівську Аравію 24.09.2018

Аятола Алі Хаменеї заявив, що стрілянину в місті Ахваз відкрили терористи, підтримувані американцями і оплачувані Саудівською Аравією та ОАЕ. Він пригрозив організаторам нападу покаранням.

Tadschikistan

ІД взяла відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані 31.07.2018

Внаслідок нападу на групу іноземних туристів у Таджикистані загинуло четверо осіб. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.

Paris Frankreich Symbolbild Polizeiabsperrung

Поблизу Парижа нападник зарізав двох людей 23.08.2018

Поліція застрелила нападника. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку. За словами глави МВС Франції, справу розслідує кримінальна, а не антитерористична прокуратура.

Реклама

Докладно

Боширов і Петров у Солсбері

Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Нові результати розслідування отруєння Скрипалів є доказом участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. 

Провідні економісти Німеччини погіршили прогнози економічного зростання країни

У Німеччині погіршили прогноз економічного зростання

Провідні економічні інститути Німеччини дещо погіршили прогноз зростання економіки ФРН на поточний та наступний рік. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  