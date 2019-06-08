В Москві поліція затримала понад 400 учасників ходи

Поліція затримує учасників неузгодженого маршу в центрі Москви, що проходить в день Росії 12 червня. За даними правозахисного медіапроекту "ОВД-Інфо", затримані понад 400 осіб. Серед них - опозиціонер Олексій Навальний. Видання "МБХ Медіа" повідомило про затримання своєї головної редакторки Вероніки Куцилло, видання "Медуза" заявило про затримання своїх кореспондентів Іллі Жегульова і Андрія Перцева, а також Леоніда Марантіді, який знімав ходу для видання.

Як передають кореспонденти DW з Москви, затримують людей з кепками, плакатами і футболками з написом "Я/Ми Іван Голунов". Поліція також перекрила рух вулицями, якими планувалося продовжити ходу. У затриманих відбирають телефони, вказують кореспонденти.

Затримання Олексія Навального

Активісти мали намір підійти до МВС Росії, де протягом декількох днів проходили одиночні пікети з вимогою звільнити Голунова, але до будівлі їх не підпустили правоохоронці. На акції серед інших присутні Микола Сванідзе, Лев Рубінштейн, Зоя Свєтова і інші активісти, котрі раніше вимагали звільнення затриманого кореспондента "Медузи" Івана Голунова.

Розбіжності щодо акції 12 червня

Спочатку марш 12 червня планувався як акція протесту проти затримання Голунова. Після його звільнення напередодні думки з приводу проведення акції розділилися. Гендиректорка порталу "Медуза" Галина Тимченко, головний редактор видання Іван Колпаков, голова редакційної ради "Нової газети" Дмитро Муратов, засновник видання The Bell і адвокат Голунова Сергій Бадамшин закликали досягти узгодження акції в найближчі дні.

Вони, зокрема, вказали на те, що переговори з мерією Москви з приводу узгодження маршу на підтримку журналіста "Медузи", запланованого на 12 червня, "зайшли в глухий кут". "Наша пропозиція: завтра трохи випити, в найближчі дні домогтися узгодження акції в центрі Москви. Ми переконані, що нам не зможуть відмовити", - йдеться в заяві.

Акція протесту в Москві, 12 червня 2019 року

Інші, зокрема журналіст Ілля Азар, вважали, що скасовувати акцію - неправильне рішення. "Рух, що здійнявся в зв'язку зі справою Голунова, пов'язаний не лише з самим Іваном. Недарма на вже легендарних обкладинках написано: Я/Ми Голунов. Це справа проти нас усіх. І закриття однієї справи має бути тільки початком, а не п'яним радісним кінцем ", - написав він у Facebook.

Погоджено акцію 16 червня

Як наслідок влада Москви погодила акцію 16 червня. Очікується, що в мітингу візьмуть участь не більше 20 тисяч осіб. Із заявкою на проведення заходу звернулися голова Спілки журналістів Москви Павло Гусєв, глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов, а також журналістка і членкиня Ради з прав людини при президенті РФ Катерина Винокурова, пояснили в департаменті, зазначивши, що "з урахуванням високого суспільного резонансу уряд Москви погодив зазначене звернення".

Раніше уряд Москви звернувся до прокуратури з вимогою не допустити проведення 12 червня маршу на підтримку Голунова, пославшись на "дискомфорт для мешканців і гостей столиці, а також відчутні проблеми в плані забезпечення громадської безпеки".

Справа Івана Голунова

36-річний спецкор відділу розслідувань "Медузи" Голунов був затриманий 6 червня і пізніше відправлений на два місяці під домашній арешт за підозрою у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У поліції заявили, що у нього знайшли чотири грами метілефедрона і п'ять грамів кокаїну, але експерти не знайшли на руках Голунова слідів наркотиків, а на пакетах, виявлених у нього, є ДНК декількох осіб.

Журналіст, затримання якого викликало широкий громадський резонанс в Росії і за її межами, заявив, що наркотики йому підкинули через розслідування про похоронний бізнес. 11 червня глава МВС Росії заявив про рішення припинити справу проти Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину.