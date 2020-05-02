 В Мексиці вбили ще одного журналіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Новини

В Мексиці вбили ще одного журналіста

Під час нападу, скоєного невідомими, було вбито одного офіцера поліції, який охороняв журналіста.

Фотоапарати, що поклали на вулиці в пам'ять про вбитих журналістів у Мексиці, квітень 2012 року

Фотоапарати, що поклали на вулиці в пам'ять про вбитих журналістів у Мексиці, квітень 2012 року

На півночі Мексики невідомі в результаті збройного нападу вбили місцевого журналіста Хорхе Арменту. Про це у неділю, 17 травня, із посиланням на місцеву прокуратуру, повідомляє агенція AFP. Крім того, у повідомленні правоохоронних органів зазначається, що під час нападу був вбитий офіцер поліції, який охороняв журналіста. Другий поліцейський був поранений.

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Згідно з повідомленням пресслужби міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", Хорхе Арменті неодноразово погрожували, він перебував під охороною. Це вже третє вбивство журналіста в цій країні з початку року, зазначає AFP. У 2019 році в Мексиці було вбито 10 журналістів.

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Мексика регулярно потрапляє в список країн світу, найбільш небезпечних для журналістів. В цих антирейтингах вона є єдиною країною, на території якої немає збройних конфліктів.  

 

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