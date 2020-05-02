В Мексиці вбили ще одного журналіста

На півночі Мексики невідомі в результаті збройного нападу вбили місцевого журналіста Хорхе Арменту. Про це у неділю, 17 травня, із посиланням на місцеву прокуратуру, повідомляє агенція AFP. Крім того, у повідомленні правоохоронних органів зазначається, що під час нападу був вбитий офіцер поліції, який охороняв журналіста. Другий поліцейський був поранений.

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Згідно з повідомленням пресслужби міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", Хорхе Арменті неодноразово погрожували, він перебував під охороною. Це вже третє вбивство журналіста в цій країні з початку року, зазначає AFP. У 2019 році в Мексиці було вбито 10 журналістів.

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Мексика регулярно потрапляє в список країн світу, найбільш небезпечних для журналістів. В цих антирейтингах вона є єдиною країною, на території якої немає збройних конфліктів.