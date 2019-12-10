В Казахстані чоловіка посадили на 4,5 роки за участь у конфлікті на Донбасі

У Казахстані суд міста Костанай засудив місцевого жителя Євгена Щербака до чотирьох з половиною років позбавлення волі за участь у бойових діях на території України. Про це у вівторок, 26 травня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Казахстан" із посиланням на пресслужбу суду.

"Згідно з вироком суду від 21 травня 2020 року, Щербак визнаний винним за статтею 172 ("участь в іноземних збройних конфліктах". - Ред.) Кримінального кодексу республіки і йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки шість місяців", - заявили у суді.

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За даними ЗМІ, з 2014 року Євген Щербак воював проти українських регулярних військ на Донбасі на боці угруповання проросійських бойовиків під назвою "батальйон Спарта", яке на той час очолював відомий бойовик Арсен Павлов ("Моторола").

З січня 2017 Щербак року перебував на території Росії, де не раз затримувався за порушення міграційного законодавства. У Казахстані з 2016 року він був оголошений в розшук за підозрою в найманстві. У квітні 2020 року влада РФ видворила Щербака до Казахстану.