 В Казахстані у День незалежності затримали десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Новини

В Казахстані у День незалежності затримали десятки людей

Під час акцій, присвячених протестам молоді в 1986 році та жертвам заворушень в Жанаозені у 2011 році, в Нур-Султані і Алмати затримали близько сотні людей.

Протестна акція в Алматі

Протестна акція в Алматі

На мітингах в Казахстані в День незалежності країни у понеділок, 16 грудня, правоохоронці затримали десятки осіб. У Нур-Султані арештовано близько 50-60 людей, а в Алмати - не менше 40, повідомляє казахстанський портал "Vласть". Неузгоджені акції були присвячені виступам молоді в Алмати в 1986 році, які отримали назву Желтоксан, і жертвам заворушень в Жанаозені у 2011 році.

У столиці акція пам'яті жертв Желтоксана і Жанаозена почалася на проспекті Республіки. У ній взяли участь близько сотні людей. Поліція почала затримання мітингувальників, коли вони вирушили ходою проспектом.

Марш в Нур-Султані

Марш в Нур-Султані

В Алмати мітинг відбувся на площі Республіки, на ньому виступив опозиційний політик Жанболат Мамай, який закликав оголосити 16 і 17 грудня днем національного трауру і днем єдності. На акцію зібралося більше сотні людей. Вони також вирушили містом маршем, під час якого і почалися затримання.

16 грудня в Казахстані відзначають День незалежності країни. З цією датою також пов'язані ще дві події з її історії. Так, в грудні 1986 року на площі Республіки в Алмати тисячі молодих людей виступили проти призначення першим секретарем ЦК КП Казахстану Геннадія Колбіна замість відправленого на пенсію Дінмухамеда Кунаева. Під час протестів, які тривали три дні, загинули кілька осіб, сотні учасників зазнали політичних репресій.

Поліція затримала під час акцій десятки людей

Поліція затримала під час акцій десятки людей

16 грудня 2011 року в місті Жанаозен страйк нафтовиків, який тривав сім місяців, переріс в заворушення. Внаслідок сутичок з поліцією, тільки за офіційними даними, загинули понад десятеро осіб, ще понад 50 дістали поранень.

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