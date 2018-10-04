 В Единбурзі десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність Шотландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

В Единбурзі десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність Шотландії

Шотландські націоналісти вимагають другого референдуму про незалежність, який британський парламент обіцяє заблокувати. Національна партія Шотландії розпочинає свій з'їзд.

В Единбурзі мітингували за відділення від Великобританії

В Единбурзі мітингували за відділення від Великобританії

Десятки тисяч людей у суботу, 6 жовтня, пройшли маршем вулицями столиці Шотландії Единбурга на підтримку нового референдуму щодо незалежності регіону. Демонстранти несли в руках шотландські прапори.

Прибічники незалежності Шотландії вийшли на марш

Прибічники незалежності Шотландії вийшли на марш

Організатори, рух "Усі під одним стягом" (All Under One Banner) очікували 30 тисяч учасників, однак у другій половині дня суботи заявили про щонайменше 100 тисяч людей, які прийшли на "найбільшу і найсміливішу в історії демонстрацію за незалежність Шотландії". У поліції міста повідомили лише про 20 тисяч учасників. Населення Единбурга - 480 тисяч осіб, Шотландії загалом - 5,2 мільйона.

Ввечері в цей же день у Глазго розпочинається з'їзд Національної партії Шотландії (SNP), однак цьогоріч проведення референдуму про незалежність на порядку денному не стоятиме.

Учасники демонстрації 6 жовтня 2018 року в Единбурзі

Учасники демонстрації 6 жовтня 2018 року в Единбурзі

Шотландські націоналісти закликають провести другий референдум про відділення від Великобританії до повного завершення перехідного періоду після виходу Великобританії з ЄС в 2021 році. Однак перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що питання другого референдуму постане тоді, коли буде відповідний запит з боку виборців.

Для проведення референдуму Шотландія потребуватиме згоди Лондона. Однак у лавах консерваторів та лейбористів заявляють, що блокуватимуть проведення другого референдуму.

Під час референдуму у вересні 2014 року більшість шотландців висловилися проти проголошення незалежності регіону.

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