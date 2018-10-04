В Единбурзі десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність Шотландії

Шотландські націоналісти вимагають другого референдуму про незалежність, який британський парламент обіцяє заблокувати. Національна партія Шотландії розпочинає свій з'їзд.
Десятки тисяч людей у суботу, 6 жовтня, пройшли маршем вулицями столиці Шотландії Единбурга на підтримку нового референдуму щодо незалежності регіону. Демонстранти несли в руках шотландські прапори.
Організатори, рух "Усі під одним стягом" (All Under One Banner) очікували 30 тисяч учасників, однак у другій половині дня суботи заявили про щонайменше 100 тисяч людей, які прийшли на "найбільшу і найсміливішу в історії демонстрацію за незалежність Шотландії". У поліції міста повідомили лише про 20 тисяч учасників. Населення Единбурга - 480 тисяч осіб, Шотландії загалом - 5,2 мільйона.
Ввечері в цей же день у Глазго розпочинається з'їзд Національної партії Шотландії (SNP), однак цьогоріч проведення референдуму про незалежність на порядку денному не стоятиме.
Шотландські націоналісти закликають провести другий референдум про відділення від Великобританії до повного завершення перехідного періоду після виходу Великобританії з ЄС в 2021 році. Однак перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що питання другого референдуму постане тоді, коли буде відповідний запит з боку виборців.
Для проведення референдуму Шотландія потребуватиме згоди Лондона. Однак у лавах консерваторів та лейбористів заявляють, що блокуватимуть проведення другого референдуму.
Під час референдуму у вересні 2014 року більшість шотландців висловилися проти проголошення незалежності регіону.
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