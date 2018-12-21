В Будапешті тривають протести через "закон про рабство"

У столиці Угорщини тривають протести проти суперечливого трудового закону, який збільшив кількість понаднормових годин роботи. В п'ятницю, 21 грудня, на акції в Будапешті вийшли близько п'яти тисяч людей, які пройшли колоною від парламенту до президентського палацу, передає агенція AFP.

Опозиційні політики закликали мітингарів посилити протести в наступному році. "Ми розширюватимемо демонстрації", - сказав глава опозиційної соціалістичної партії MSZP Берталан Тот. В майбутньому плануються акції проти компаній, пов'язаних з правлячою партією "Фідес" (Fidesz), та великих концернів, яким вигідний новий трудовий кодекс.

Люди вимагають скасувати "закон про рабство"

Представники профспілок пригрозили загальним страйком у січні наступного року. "Країна має бути зупинена", - заявив під час виступу Тамас Шуц з профспілки вчителів. До робітників планують приєднатися інші профспілки. "Якщо робітники паралізують заводи і перекриють дороги, то ми підемо з ними", - сказав Балаш Ліпуш зі Студентської профспілки. Кілька угорських міст вже відмовились від виконання трудового закону. Керівництво міст Сегед і Шальготар'ян вирішили не застосовувати його.

Вдень прем'єр-міністр країни Віктор Орбан виступив із різкою критикою щодо протестувальників. "Ми чули той самий істеричний крик, коли викинули з Угорщини МВФ, коли знизили податки або запровадили програму громадських робіт. Ті, хто викрикує кінець світу - це ті, хто руйнує країну, а їхня брехня безмежна", - заявив він на державному радіо. Орбан також звинуватив американського мільярдера Джорджа Сороса в організації протестів та у підкупі "найбільш агресивних демонстрантів".

В протестах беруть участь тисячі людей

Нагадаємо, протести в Угорщині активізувалися після того, як 12 грудня парламент країни ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" закон, які критики та профспілки називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Згідно із законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин. Однак профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати. 20 грудня президент Угорщини Янош Адер підписав реформу трудового законодавства.