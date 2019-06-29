 В Афганістані таліби вбили співробітників виборчої комісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

В Афганістані таліби вбили співробітників виборчої комісії

Таліби вбили вісьмох співробітників виборчої комісії в Афганістані у день початку переговорів із США про завершення збройного конфлікту.

В Афганістані таліби вбили 8 співробітників виборчої комісії

В Афганістані таліби вбили 8 співробітників виборчої комісії

Терористи "Талібану" атакували вісьмох співробітників виборчої комісії в південній провінції Кандагар в Афганістані, повідомляє афганська влада у неділю, 30 червня. За оприлюдненою інформацією, людей розмістили у будівлі урядового офісу, де вони повинні були зареєструвати виборців. Там їх атакували таліби у суботу ввечері, 29 червня. "Талібан" вже взяв на себе відповідальність за напад.

Терористи здійснили цю атаку у день початку у Катарі сьомого раунду переговорів між талібами та США  про завершення збройного конфлікту, який триває майже 18 років.

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Влада Афганістану перенесла намічені на квітень наступного року вибори президента на три місяці. Голосування відбудеться 20 липня 2019 року. (30.12.2018)

Вибори президента Афганістану вже вдруге перенесли. Нова дата голосування - 28 вересня 2019 року. (20.03.2019)

У місії НАТО в Афганістані повідомили про загибель двох американських військовослужбовців. Кількість загиблих солдатів США у цій країні в 2019 році зросла до дев'яти осіб. (26.06.2019)

Днями державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон сподівається укласти мирний договір з талібами до вересня поточного року. 28 вересня 2019 року афганці обиратимуть президента.

Таліби хочуть завадити виборам президента Афганістану

Як повідомлялось, спочатку президентські вибори були призначені на квітень, потім їх відтермінували на 20 липня, а пізніше їх знову перенесли вже на 28 вересня. У цей день разом з главою держави переобиратимуться також і народні представництва на провінційному та районному рівні.

Нагадаємо, восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі масових атак талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців. Через це з'явилися побоювання, що президентські вибори можуть стати причиною нової хвилі насильства з боку "Талібану", оскільки бойовики намагатимуться зірвати голосування.

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