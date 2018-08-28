 В Афганістані розбився вертоліт: двоє українців загинули - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

В Афганістані розбився вертоліт: двоє українців загинули - ЗМІ

Двоє українців-членів екіпажу та десятеро афганських військових загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану. За даними ЗМІ, вертоліт належав компанії з Молдови.

Вертоліт Мі-8 (фото з архіву)

Вертоліт Мі-8 (фото з архіву)

Щонайменше 12 осіб загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану у неділю, 2 вересня. Серед загиблих - двоє українців-членів екіпажу, повідомляє агентство AFP.

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Вертоліт Мі-8, який належав молдовській компанії Valan International Cargo Charter, впав з висоти 15 метрів невдовзі після злету з території військової бази в Мазарі-Шарифі. На борту гелікоптера, який виконував місії за контрактом з ООН, перебували троє членів екіпажу - громадян України, а також 11 афганських військових.

Вертоліт перевозив боєприпаси, тож вибухнув при падінні. Причиною падіння афганські джерела називають "технічну несправність".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", Орган цивільної авіації Молдови вже почав розслідування. Аналогічний інцидент трапився в Афганістані з вертольотом цієї ж компанії у листопаді 2015 року. Тоді загинуло 18 осіб, в тому числі член екіпажу - громадянин Молдови. Ще двоє громадян Молдови відтоді перебувають у полоні у руху "Талібан".

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