 В Афганістані зіткнулися два вертольоти, загинули військові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

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Новини

В Афганістані зіткнулися два вертольоти, загинули військові

Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок зіткнення двох вертольотів афганських ВПС, повідомили в міноборони країни. Гвинтокрили транспортували поранених військових.

Вертольоти афганських ВПС (архівне фото)

Вертольоти афганських ВПС (архівне фото)

Два вертольоти афганських військово-повітряних сил (ВПС) зіткнулися поблизу міста Лашкаргах на півдні провінції Гільменд. Інцидент стався у ніч на середу, 14 жовтня. Вертольоти перевозили поранених солдатів.

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За даними міноборони країни, внаслідок катастрофи загинули дев'ятеро людей, які перебували на борту. Причиною зіткнення в міністерстві назвали технічні проблеми, зазначає агентство новин dpa. Раніше місцевий телеканал Tolonews повідомляв про 15 загиблих внаслідок аварії.

Після масового наступу талібів афганські збройні сили вже кілька днів беруть участь у боях в районі Лашкаргаха. Внаслідок боїв близько 35 тисяч людей залишили свої помешкання, лікарні працюють на межі можливостей.

Бої в Афганістані тривають на тлі мирних переговорів, які розпочалися близько місяця тому. Таліби виступають проти режиму припинення вогню.

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