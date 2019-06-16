В Аргентині та Уругваї відновили електропостачання

Державний секретаріат з питань енергетики Аргентини повідомив про цілковите відновлення енергопостачання в цій країні. Проблеми з перебоями в електропостачанні вдалося усунути в ніч на понеділок, 17 червня, передає агенція новин AFP.

Причини перебоїв з електропостачанням досі достеменно не встановлено. Утім, фахівці переконані, що джерело технічних проблем розташовувалося на ГЕС Ясирета на кордоні між Аргентиною та Парагваєм.

Як повідомлялося, напередодні вранці в Аргентині стався збій в енергомережі, що спричинив масове відключення електроенергії в самій південноамериканській країні та в сусідньому Уругваї. Обидві країни поділяють спільну енергосистему, яка походить від спільної гідроелектростанції Сальто-Гранде.

Збій в мережах було зафіксовано також у деяких районах Бразилії, Парагваю та Чилі. В результаті цього без електропостачання опинилися більше 48 мільйонів людей.

Унаслідок вимкнення електроенергії в аргентинській столиці згасли світлофори, на коліях зупинилися потяги. Лікарні Буенос-Айресу змогли працювати й надалі завдяки роботі генераторів.