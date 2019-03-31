 В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

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Новини

В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції

У столиці Туреччини на муніципальних виборах мера лідирує представник опозиції, тоді як у Стамбулі перемагає представник партії президента Ердогана.

Мансур Яваш

На виборах мера Анкари лідирує опозиційний кандидат Мансур Яваш

На місцевих виборах, що відбулися в Туреччині в неділю, 31 березня, розгорнулася запекла боротьба за посади мерів великих міст країни. Як повідомляє агентство AP, в столиці Анкарі лідирує кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Мансур Яваш.

Натомість на виборах міського голови Стамбула, згідно з даними телеканалу NTV, після підрахунку 80 відсотків голосів з 50,1 відсотка голосів лідирує кандидат під правлчої Партії справедливості та розвитку (ПСР), колишній премєр-міністр країни Біналі Їлдирим. Кандидат від НРП Екрем Імамоглу набирає 47,3 відсотка голосів.

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31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання". (31.03.2019)

Турецька опозиція претендує на перемогу в Стамбулі та Анкарі - двох найбільших містах країни. Для правлячої партії та президента це може стати першою серйозною поразкою за 17 років. (30.03.2019)

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині відбулися муніципальні вибори. Понад 57 мільйонів виборців країни обирали у 81 провінції Туреччини мерів, керівників муніципалітетів, місцеві ради та інших місцевих посадовців. Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та очолюваної ним правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР). З 2002 року, коли ПСР прийшла до влади, вона здобувала перемогу на усіх місцевих виборах в країні.

Це також перші вибори після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".

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