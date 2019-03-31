В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції

На місцевих виборах, що відбулися в Туреччині в неділю, 31 березня, розгорнулася запекла боротьба за посади мерів великих міст країни. Як повідомляє агентство AP, в столиці Анкарі лідирує кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Мансур Яваш.

Натомість на виборах міського голови Стамбула, згідно з даними телеканалу NTV, після підрахунку 80 відсотків голосів з 50,1 відсотка голосів лідирує кандидат під правлчої Партії справедливості та розвитку (ПСР), колишній премєр-міністр країни Біналі Їлдирим. Кандидат від НРП Екрем Імамоглу набирає 47,3 відсотка голосів.

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині відбулися муніципальні вибори. Понад 57 мільйонів виборців країни обирали у 81 провінції Туреччини мерів, керівників муніципалітетів, місцеві ради та інших місцевих посадовців. Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та очолюваної ним правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР). З 2002 року, коли ПСР прийшла до влади, вона здобувала перемогу на усіх місцевих виборах в країні.

Це також перші вибори після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".