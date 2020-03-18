В анексованому Криму з початку року зафіксовано десятки обшуків і арештів

У першому кварталі 2019 року правозахисники зафіксували в анексованому Росією Криму десятки обшуків, арештів, випадків етапування політв'язнів до сусідньої РФ та незаконних заходів суден до портів півострова. Про це під час презентації результатів аналізу порушень прав людини у Криму у вівторок, 7 квітня, розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Так, за словами Барієва, було зафіксовано 45 обшуків, 52 затримання, 61 допит, 97 арештів, 171 випадок порушення права на справедливий суд. Також правозахисники нарахували 32 випадки етапування в'язнів з анексованого Криму на територію Росії та 60 випадків незаконних заходів до портів півострова.

Також Барієв наголосив, що цього разу вперше проводилися масові обшуки в житлових будинках. Так, 27 березня представники силових структур обшукали 26 будинків у місцях компактного проживання кримських татар у трьох районах півострова. За словами члена Меджлісу, велика частка незаконних дій влади у Криму припадає саме на кримських татар.

За словами менеджера з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвіра Сагрімана, з 97 випадків арештів у 67 випадках цей запобіжний захід було застосовано саме до кримських татар. При цьому із загальної кількості арештів лише 39 були новими, решта - це продовження терміну попередніх арештів.

Згадуючи про 60 випадків незаконного заходу суден до портів Криму, Барієв зазначив, що більшість із них були під прапором РФ. Однак, на рейді в акваторії портів, яка використовується для стоянки суден, протягом перших трьох місяців нинішнього року було зафіксовано кораблі Росії, Молдови, Мальти, Того, Палау, Панами, Судану, Туреччини, Танзанії, Союзу Коморських Островів та Островів Піткерн.

Також Барієв зазначив, що наведені дані базуються на інформації активістів, журналістів, співробітників Меджлісу і громадського об'єднання "Кримська Солідарність", а також інших правозахисних організацій.