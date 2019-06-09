 В Албанії проходять вибори, які скасував президент і бойкотує опозиція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

В Албанії проходять вибори, які скасував президент і бойкотує опозиція

Права опозиція в Албанії бойкотує проведення 30 червня місцевих виборів. Раніше їх скасував президент країни.

Прихильники албанської опозиції напередодні голосування

Прихильники албанської опозиції напередодні голосування

В Албанії у неділю, 30 червня, проходять місцеві вибори. Права опозиція висловила бойкот голосуванню. Демократична партія закидає правлячій Албанській соціалістичній партії, главі уряду Еді Рама та членам кабінету корупцію та фальсифікацію виборів. У країні тривають антиурядові протести.

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Тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці албанської столиці Тирани, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами. Внаслідок сутичок з правоохоронцями поранені 10 поліцейських та троє демонстрантів. (03.06.2019)

Албанія та Північна Македонія виконали усі необхідні реформи для початку переговорів про їхній вступ до Євросоюзу, заявила Єврокомісія. Втім це є лише першим етапом довготривалого процесу. (29.05.2019)

Президент Албанії Ілі Мета 8 червня ухвалив рішення про скасування проведення голосування у зв'язку з внутрішньополітичною ситуацією. Виборча комісія країни на це заявила, що глава албанської держави не має відповідних конституційних повноважень. Рама розпорядився про проведення виборів. Конституційний суд Албанії, який відповідає за вирішення таких конфліктів, не міг втрутитися в ситуацію, оскільки в ньому вже понад рік немає кворуму.

Безпека на виборчих дільницях забезпечується 12-ма тисячами поліцейських.

Нагадаємо, у травні Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Албанією, а також Північною Македонією про їхній вступ до блоку. В Єврокомісії зазначили, що обидві країни провели реформи, запропоновані їм в минулому році Радою ЄC. Республіка Албанія з населенням в 2,9 мільйона осіб є однією з найбідніших держав Європи.

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