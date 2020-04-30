 В аеропортах Києва та Львова тестуватимуть на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Новини

В аеропортах Києва та Львова тестуватимуть на коронавірус

В аеропортах Києва та Львова працюють над встановленням лабораторій для тестування на COVID-19. У разі негативного результату прибулі пасажири будуть звільнені від двотижневої обсервації.

В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для тестування на коронавірус (на фото: аеропорт Бориспіль)

В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для тестування на коронавірус (на фото: аеропорт "Бориспіль")

Міністерство інфраструктури України займається пришвидшенням встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб пасажири після прильоту могли робити там ПЛР-тести та в разі негативного результату не проходили самоізоляції. Про це в суботу, 11 липня, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції за участі президента України Володимира Зеленського, представників уряду та правоохоронних відомств, повідомляє пресслужба Зеленського.

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"Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець (Криклій. - Ред.) провів перемовини з міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив'язати видачу результатів до додатку "Дій вдома". Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України", - йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксували 800 випадків інфікування коронавірусом. При цьому 861 хворий на COVID-19 одужав, а 27 людей померли.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, пасажири, які прибувають з держав зі значним поширенням коронавірусної інфекції, повинні перебувати на 14-денній обсервації. Аби припинити її раніше, вони мають отримати негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону.

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Тим часом у КМДА повідомляють, що київські лабораторії не можуть впоратися з обробкою аналізів на COVID-19. Замість того, щоб надавати результати протягом 48 годин, їх видають через три-чотири доби.

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