 В Австрії супермаркети почали роздавати покупцям захисні маски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

В Австрії супермаркети почали роздавати покупцям захисні маски

Уряд Австрії сподівається, що носіння масок при здійсненні покупок допоможе стримати поширення коронавірусної інфекції. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я сумніваються, що маски запобігають зараженню.

Заходити в австрійські супермаркети з 6 квітня можна буде лише в масках

Заходити в австрійські супермаркети з 6 квітня можна буде лише в масках (на фото: співробітниця супермаркету у Відні роздає маски покупцям)

В Австрії для боротьби із поширенням коронавірусу з середи, 1 квітня, супермаркети та крамниці товарів для здоров'я та дому почали роздавати своїм клієнтам захисні маски. В мережі супермаркетів Spar повідомили, що маски є в наявності в усіх 1500 магазинах в країні. Інші мережі зазначили, що роздадуть маски, які є в наявності, і чекатимуть нових поставок.

З 6 квітня норма про обов'язкове використання масок буде діяти в усіх продуктових магазинах та крамницях товарів для здоров'я та дому площею від 400 квадратних метрів. Покупці зможуть використовувати саморобні маски, а також інші матеріали для того, щоб прикрити рот та ніс у приміщеннях магазинів.

Відповідне рішення австрійський уряд ухвалив 30 березня. "Це - додатковий, жорсткіший захід, аби забезпечити, що ми зможемо зменшити поширення (інфекції - Ред.)", - наголосив тоді канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz), цитує агенція новин dpa. При цьому він визнав, що маски "є чимось чужим для нашої культури". Курц висловив сподівання, що захисні маски відіграють значну роль у стратегії уряду зі стримування поширення коронавірусу, особливо, коли з часом відкриються більше крамниць. Маски повинні будуть носити в Австрії також поліцейські під час виконання службових обов'язків.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) сумніваються у необхідності масового використання захисних масок. Як повідомив координатор ВООЗ з питань невідкладної допомоги Майкл Райн, немає жодних доказів, що вони зменшують поширення інфекції. Він також повідомив, що у більшості випадків зараження коронавірусом відбувається в домашніх умовах, а не на вулиці.

За даними онлайн-ресурсу Worldometer, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 1 квітня в Австрії зафіксовано 10 366 випадків зараження. Від хвороби померли 128 людей.

У ФРН обов'зок носити маски запроваджують в окремих містах

У Німеччині обов'язок носити маски запроваджують окремі міста та райони. З наступного тижня використовувати маски або шарфи у транспорті та громадських місцях повинні будуть жителі міста Єна в Тюрингії. Такі ж плани має місто Нордгаузен. Влада Ганау в Гессені закликає мешканців використовувати прості медичні маски.

Фахівці провідного у Німеччині Інституту імені Роберта Коха, як і спеціалісти ВООЗ, раніше висловлювали сумніви в доцільності носіння масок людьми, які не є інфікованими і не працюють з хворими.

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