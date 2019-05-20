В Австрії привели до присяги нових міністрів - запрацював перехідний уряд

В Австрії у середу, 22 травня, перехідний уряд меншості на чолі в канцлером Себастіаном Курцом (Sebastian Kurz) був приведений до присяги. Міністри Австрійської народної партії (АНП) Курца, а також призначена за квотою Австрійської партії свободи (АПС) безпартійна міністерка закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl) зберегли свої посади, тоді які четверо міністрів від АПС були замінені експертами та вищими державними службовцями, повідомляє агенція dpa.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) під час складання присяги нагадав міністрам про "значну відповідальність", яку вони тепер несуть задля позитивного розвитку країни. Політику він назвав "ремеслом", якому також треба спершу навчитися, а це вимагає "сумління і поваги".

Перехідний уряд має керувати країною до нових виборів, які пройдуть у вересні. Утім невідомо, чи протримається він довше наступного понеділка, коли депутати австрійського парламенту повинні голосувати щодо висловлення уряду вотуму недовіри. Пропозицію щодо вотуму подала на голосування невелика опозиційна партія "Зараз" (раніше - "Список Пільца. - Ред.).

Нагадаємо, урядова криза в Австрії розпочалася, коли до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовленнями в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung, яке жінка, що представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала купити. Зйомки відео, вочевидь, були організовані як пастка для Штрахе.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів. Крім того, Курц звинуватив АПС в підриві політичної репутації Австрії.