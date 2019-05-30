 В Австрії приведено до присяги експертний уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

В Австрії приведено до присяги експертний уряд

Перехідний експертний уряд на чолі з канцлеркою Бріґітте Бірляйн, що складається з шести жінок та шести чоловіків, приведено до присяги в Австрії.

Бріґітте Бірляйн

Канцлерка Австрії Бріґітте Бірляйн (фото з архіву)

В Австрії в понеділок, 3 червня, був приведений до присяги перехідний уряд, що складається з 12 експертів - шести жінок та шести чоловіків. Уперше в історії країни канцлеркою стала жінка - Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein). Вона очолюватиме перехідний уряд до дострокових парламентських виборів у вересні.

"Я впевнений, що новий уряд представлятиме Австрію політично, дипломатично та симпатично... як увпевнену країну в серці Європи", - заявив австрійський президент Александер Ван дер Баллен (Alexander Van der Bellen).

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Нагадаємо, що 27 травня австрійський парламент висловив недовіру уряду канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), який пішов у відставку. Ухвалення цього рішення стало можливим завдяки тому, що разом із опозиційною Соціал-демократичною партією Австрії свої сили об'єднала Австрійська партія свободи (АПС), яка донедавна залишалася у правлячій коаліції із консерваторами Курца.

Її вихід з коаліції відбувся внаслідок політичної кризи, що розпочалася після оприлюднення німецькими ЗМІ відеозапису прихованої камери, зробленого під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії, лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Зйомка відео, ймовірно, була організована як пастка для Штрахе. Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між АНП та правопопулістською АПС. Ван дер Беллен після переговорів із Курцом виступив за проведення дострокових виборів у вересні.

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