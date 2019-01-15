В Австрії знайшли тіло загиблого лижника з Німеччини

Кількість загиблих внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг зросла до чотирьох. У середу, 16 січня, рятувальники знайшли тіло четвертого лижника з півдня Німеччини, який до цього часу вважався зниклим безвісти, повідомила поліція Австрії.

Масштабні пошуки 28-річного чоловіка тривали з суботи, 12 січня. Його тіло знайшли під снігом на глибині 2,5 метра. Тіла ще трьох німецьких лижників були знайдені 13 січня.

Повідомлялось, що четверо приятелів-лижників вирушили закритим маршрутом і не повернулись. Вони проігнорували попередження про загрозу сходження лавин та пораду кататися лише на відкритих трасах. Рятувальники змогли швидко встановити місцезнаходження групи завдяки функції геолокації в мобільних телефонах, утім врятувати чоловіків не вдалось.

Сходження лавини сталось під час значних снігопадів у Австрії та Баварії. Внаслідок негоди було запроваджено стан стихійного лиха, а також припинено навчання в школах. У Баварії до робіт з розчищення доріг та допомоги місцевим жителям залучили близько 1500 солдатів Бундесверу та 230 співробітників поліції. Через снігопади в австрійському Леху були заблоковані тисячі туристів.

Дивитись відео 01:29 Now live 01:29 хв Поділитись Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BWYF Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)