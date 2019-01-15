 В Австрії знайшли тіло загиблого лижника з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

В Австрії знайшли тіло загиблого лижника з Німеччини

Четверо приятелів-лижників з Німеччини катались в горах і не повернулись після сходження лавини. Тіла трьох чоловіків знайшли раніше.

Лижники загинули внаслідок сходження лавини

Лижники загинули внаслідок сходження лавини

Кількість загиблих внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг зросла до чотирьох. У середу, 16 січня, рятувальники знайшли тіло четвертого лижника з півдня Німеччини, який до цього часу вважався зниклим безвісти, повідомила поліція Австрії.

Масштабні пошуки 28-річного чоловіка тривали з суботи, 12 січня. Його тіло знайшли під снігом на глибині 2,5 метра. Тіла ще трьох німецьких лижників були знайдені 13 січня.

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Трагедія сталася поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг. Ще одна особа вважається зниклою безвісти. (13.01.2019)

Метеорологи кажуть про поступове припинення опадів у регіонах, котрі потерпають від аномальних снігопадів. До вечора вівторка в Австрії можуть відкрити заблоковані дороги. (15.01.2019)

Повідомлялось, що четверо приятелів-лижників вирушили закритим маршрутом і не повернулись. Вони проігнорували попередження про загрозу сходження лавин та пораду кататися лише на відкритих трасах. Рятувальники змогли швидко встановити місцезнаходження групи завдяки функції геолокації в мобільних телефонах, утім врятувати чоловіків не вдалось.

Сходження лавини сталось під час значних снігопадів у Австрії та Баварії. Внаслідок негоди було запроваджено стан стихійного лиха, а також припинено навчання в школах. У Баварії до робіт з розчищення доріг та допомоги місцевим жителям залучили близько 1500 солдатів Бундесверу та 230 співробітників поліції. Через снігопади в австрійському Леху були заблоковані тисячі туристів.

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Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)

  • Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Відрізані від зовнішнього світу

    Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.

  • Баварія

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Стихійне лихо в Баварії

    У ніч на 13 січня в районах на півдні та сході Баварії випало від 20 до 30 сантиметрів нового снігу. Тут оголошено стан стихійного лиха, школи закриті.

  • Для допомоги населенню влада задіяла загони Бундесверу

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Важка артилерія

    До розчищення снігу залучені не тільки комунальні служби, а й тисячі пожежників, поліцейських, військових Бундесверу, а також волонтерів. Пріоритет в очищенні - автодороги та залізничні колії. Однак снігоочисники, а також техніку Бундесверу (як на фото) зараз можна бачити повсюди.

  • Німеччина, Варнгау

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Снігопади не припиняються

    Також і у приватних господарствах люди усіма силами звільняють дахи будинків та під'їзди до дворів від снігу. До вечора 14 січня в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.

  • Німеччина, аеропорт в Мюнхені

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    "Ми дістали грабарки"

    В аеропорту Мюнхена тільки впродовж 12-13 січня через снігопади скасували близько 140 рейсів. "Ми дістали грабарки і докладаємо усіх зусиль", - запевнив у Twitter пасажирів німецький авіаперевізник Lufthansa.

  • В аеропорту Мюнхена розморожують літак

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    В очікуванні вильоту

    Через снігопади та погіршену видимість в мюнхенському аеропорту не тільки скасовують рейси. Навіть дозволені злети та посадки здійснюються з великими затримками. Для розмороження літака - як от Airbus A321 на фото - потребують додаткового часу.

  • Залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Рух потягів обмежений

    Той, хто думав, що потягом у снігопад дістатись до пункту призначення певніше, помилявся. Через сніг та впалі дерева низка залізничних колій на півдні Німеччини та в Австрії заблоковані. На світлині - залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії.

  • Автобан у німецькій Баварії

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    На дорогах все стоїть

    30 кілометрів затору - для автобану A8 у Баварії це рекорд. Неподалік Зігсдорфа на автодорогу від тяжкості снігу впало дерево, що і затримало рух. А на ділянку автобану B305 поблизу Берхтесгадена, що на півдні Баварії, зійшла лавина. Ніхто не постраждав, але рух автомобілів там довелось припинити.

  • В Альпах підвищена загроза сходження лавин

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Підвищена небезпека сходження лавин

    У деяких альпійських районах в Австрії та Баварії оголошені четвертий та найвищий - п'ятий - рівень загрози сходження лавин. 12 січня внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг загинули троє німецких лижників. Місцева влада наполегливо просить відпочивальників-лижників кататися лише на відкритих трасах.

    Автор: Франціска Апфель


DW.COM

Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

Південь Німеччини та Австрія потерпають від снігопадів. Рух автомобілів та потягів обмежений, в деяких районах оголошений стан стихійного лиха. (14.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)  

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