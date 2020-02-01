В Австрії зліпили найвищого у світі сніговика

Представники Книги рекордів Гіннеса зареєстрували в суботу, 1 лютого, в Австрії найвищого у світі сніговика, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на австрійське інформагентство APA.

Сніговика зліпили на гірськолижному курорті Різнеральм в австрійській федеральній землі Штирія. Його висота становить 38,04 метра. Сніговика назвали Різі, його ім'я, вочевидь, пов'язане із німецьким словом riesig, що в перекладі означає "величезний".

Набитий снігом чорний циліндр вже двічі злітав з голови сніговика

Окрім зросту, Різі ще вирізняється відсутністю живота - з міркувань статики сніговик з висотою стає все стрункішим. Набитий снігом чорний циліндр сніговика вже двічі злітав з голови. Попередньо планували, що сніговик буде заввишки 40 метрів.

До цього часу рекорд утримувала снігова баба, яку зліпили у США в штаті Мен у 2008 році. Її висота становила 37,21 метра.

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