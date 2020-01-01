В Австрії домовились про формування правлячої коаліції

В Австрії консервативна Австрійська народна партія (АНП) та партія Зелених ввечері у середу, 1 січня, домовились про формування коаліції. "Нам вдалося поєднати найкраще з обох світів ... Можливо захищати клімат і кордони", - заявив лідер АНП Себастіан Курц (Sebastian Kurz), який знов стане канцлером.

Своєю чергою лідер Зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler), який обійме посаду віцеканцлера, заявив, що двом партіям вдалося "побудувати мости", щоб сформувати уряд для "майбутнього Австрії". Обидва очільники партій також заявили, що вони планують змінити податкову систему, щоб знизити навантаження на австрійців, що було ключовою обіцянкою АНП на виборах.

Водночас, відповідно до планів Зелених, будуть запроваджені більш високі екоподатки. Коґлер також наголосив, що свобода інформації та боротьба з бідністю серед дітей, людей похилого віку та жінок також будуть пріоритетом для нового уряду. Більш детально коаліційна програма буде представлена 2 січня.

Партія Зелених вперше увійшла в урядову коаліцію. На парламентських виборах, переможцем яких стала АНП з 37 відсотками голосів, її підтримали 14 відсотків виборців.

Попередній австрійський уряд розпався через скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою АПС Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache). На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як 2017 року на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання невідомою жінкою впливового австрійського видання Kronen Zeitung. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу в країні було призначено нові вибори. Згодом Штрахе виключили з лав АПС.