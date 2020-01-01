 В Австрії домовились про формування правлячої коаліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Австрії домовились про формування правлячої коаліції

Австрійська народна партія та партія Зелених домовились про формування уряду і планують змінити податкову систему та боротися зі змінами клімату. Канцлером знову стане Себастіан Курц.

Під час перемовин АНП та Зелених

Під час перемовин АНП та Зелених

В Австрії консервативна Австрійська народна партія (АНП) та партія Зелених ввечері у середу, 1 січня, домовились про формування коаліції. "Нам вдалося поєднати найкраще з обох світів ... Можливо захищати клімат і кордони", - заявив лідер АНП Себастіан Курц (Sebastian Kurz), який знов стане канцлером. 

Своєю чергою лідер Зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler), який обійме посаду віцеканцлера, заявив, що двом партіям вдалося "побудувати мости", щоб сформувати уряд для "майбутнього Австрії". Обидва очільники партій також заявили, що вони планують змінити податкову систему, щоб знизити навантаження на австрійців, що було ключовою обіцянкою АНП на виборах.

Водночас, відповідно до планів Зелених, будуть запроваджені більш високі екоподатки. Коґлер також наголосив, що свобода інформації та боротьба з бідністю серед дітей, людей похилого віку та жінок також будуть пріоритетом для нового уряду. Більш детально коаліційна програма буде представлена 2 січня.

DW.COM

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською народною партією Себастіана Курца та Зеленими. (11.11.2019)

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму. (01.01.2020)

Партія Зелених вперше увійшла в урядову коаліцію. На парламентських виборах, переможцем яких стала АНП з 37 відсотками голосів, її підтримали 14 відсотків виборців.

Попередній австрійський уряд розпався через скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою АПС Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache). На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як 2017 року на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання невідомою жінкою впливового австрійського видання Kronen Zeitung. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу в країні було призначено нові вибори. Згодом Штрахе виключили з лав АПС.

Дивитись відео 03:18

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)  

Також за темою

Wahl Österreich Sebastian Kurz

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори 01.01.2020

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму.

Österreich Wien | Parteivorsitzender der ÖVP Sebastian Kurz

Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії 24.09.2019

Ще недавно наймолодший голова уряду у світі впевнено прямує до того, аби знову отримати цей титул. DW згадує його блискавичний злет до влади та буремні 18 місяців у кріслі прем'єра, які обірвав гучний скандал.

Wahl Österreich Sebastian Kurz

АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії 11.11.2019

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською народною партією Себастіана Курца та Зеленими.

Реклама

Докладно

Монумент воїнам Червоної армії у польському Жешуві, збудований у 1950 році

Суперечка про історію: Польща проти Путіна

Польський прем'єр розкритикував Путіна. Той заявив, що Польща несе частину відповідальності за Другу світову війну.  

Транзит газу українською ГТС

В Україні запрацював незалежний оператор ГТС

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" - найбільша реформа в енергосекторі України з 1991 року, вважає Андрій Коболєв.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  