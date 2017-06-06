 В Австралії проходять парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Новини

В Австралії проходять парламентські вибори

Головними суперниками на парламентських виборах в Австралії є Лейбористська та Ліберальна партія, які сконцентрувалися у передвиборчій боротьбі на питаннях зміни клімату, економіці та міграції.

Участь у голосуванні в Австралії є обов'язковою

Участь у голосуванні в Австралії є обов'язковою

Австралійці в суботу, 18 травня, обирають новий парламент. Перші виборчі дільниці в країні відкрилися о 1:00 суботи за київським часом. Право віддати голос на виборах у країні мають близько 17 мільйонів людей. Вони обиратимуть 151 депутата в нижню палату парламенту і половину Сенату, в якому 76 місць.

Головними суперниками на виборах є Ліберальна партія, яку очолює чинний прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, та Лейбористська партія Білла Шортена. Згідно з даними соцопитувань, незначна перевага напередодні виборів була на боці лейбористів.

Штраф за неявку на вибори

Цього року основними темами передвиборчої кампанії стали боротьба зі змінами клімату, економічна ситуація в країні, а також проблеми міграції

DW.COM

Минулого місяця температура повітря в Австралії сягала майже 50 градусів за Цельсієм, що стало безпрецедентним рекордом за час метеорологічних спостережень. У країні загинули сотні тисяч риб та танув асфальт. (02.02.2019)

Австралія вирішила знову відкрити табір для біженців на острові Різдва в Індійському океані. Прем'єр-міністр країни заявляє, що зробить усе можливе, аби човни з біженцями не прямували до країни. (13.02.2019)

"Якщо народ Австралії проголосує за зупинку хаосу та за дії із боротьби зі змінами клімату, ми будемо готові взятися за справу з завтрашнього дня", - заявив під час голосування у Мельбурні Білл Шортен, цитує агенція AFP. Він пообіцяв швидко ухвалити законодавство для збільшення використання відновлюваних джерел енергії.

Водночас Ліберальна партія заявляла, що не ризикуватиме станом справ в економіці, в якій значну роль відіграє вугілля, аби зробити повітря чистішим. "Зараз не час для того, щоб брати участь у великому, ризикованому проекті Білла Шортена великих податків і великих витрат", - попередив виборців Моррісон.

В Австралії кожен громадянин, який має право голосу, зобов'язаний взяти участь у виборах. За неявку накладають штраф у розмірі 20 австралійських доларів (близько 12,4 євро). На минулих виборах явка становила 91 відсоток. Парламент обирають кожні три роки.

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