В Австралії оголошено надзвичайний стан через лісові пожежі

У найбільшому за населенням штаті Австралії Новий Південний Уельс у четвер, 19 грудня, оголошено семиденний надзвичайний стан через близько сотню лісових пожеж та сильну посуху. Крім того, в країні оголошено про загальнодержавну заборону на розпалювання вогнищ до суботи, 21 грудня.
Близько двох тисяч пожежників намагаються загасити пожежі. Австралійським вогнеборцям допомагають американські та канадські резервні команди, а також австралійські військові.
Новий температурний рекорд
Крім того, у країні побито новий температурний рекорд. У середу, 18 грудня, позначка на термометрах сягнула 41,9 градуса тепла. Таким чином, було побито рекорд у 40,9 градуса, встановлений днем раніше, повідомляє агенція dpa. До цього середня максимальна температура в Австралії становила 40,3 градуса і була зафіксована в січні 2013 року.
Цього тижня Австралія переживає хвилю спеки, яка, як очікується, триватиме до суботи, 21 грудня.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Рятувати вже нічого
Лише пожежа "Кінкейд" на півночі Каліфорнії знищила десятки будинків, серед яких виноробне господарство, якому було 150 років. Станом на 29 жовтня, за даними пожежників, під контролем перебуває лише 15 відсотків пожежі. Вогонь поширився на територію площею 300 квадратних кілометрів. Для боротьби з природною стихією залучено понад три тисячі пожежників, а також літаки та вертольоти.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Давид проти Голіафа
З таким вогнем, як на цій фотографії поряд з містом Гілдсбурґ, пожежникам практично неможливо боротися. У Каліфорнії нині лютує одразу кілька пожеж, які посилюються спекою, посухою та сильним пустельним вітром Санта-Ана. У той час, як на півдні Каліфорнії люди можуть полегшено перевести подих, на півночі американського штату ситуація є надзвичайно складною.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Сан-Франциско у диму
Вогонь добрався навіть до каліфорнійських мегаполісів - на цьому фото вертоліт, залучений до гасіння трав'яного настилу в бухті Сан-Франциско. Найбільша енергетична компанія Каліфорнії через загрозу пожеж відключила від електрики та газу близько мільйона домогосподарств.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Не дати прапор на поталу вогню
Перед тим, як пожежа "Кінкейд" досягла виноробного регіону Сонома, двоє пожежників зняли американський прапор з одного з житлових будинків у Гілдсбурґу. Оскільки губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив через стихію надзвичайний стан, близько 180 тисяч осіб у Сономі змушені були залишити свої будинки й евакуюватися.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Сотні тисяч евакуйованих
Як заявив під час оголошення надзвичайного стану губернатор Каліфорнії, до проведення евакуації у зв'язку з пожежею залучено понад три тисячі рятувальників. За його словами, це необхідно, щоб евакуація пройшла успішно, а населення сприймало її серйозно. На минулих вихідних було евакуйовано також дві лікарні, а пацієнти переміщені в інші лікувальні заклади.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Ризикована робота
Рятувальники нерідко ризикують власним життям під час таких операцій, як боротьба з лісовими пожежами. І вогонь при цьому не дає їм часу на справжній перепочинок. Після спалаху пожеж цієї осені вже двоє пожежників зазнали травмувань.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Небезпека залишається
Навіть якщо виглядає, ніби небезпека минула, це не так. Вогонь, який тліє, як видно на цій фотографії, може будь-якої миті знову розгорітися на повну силу. Влада штату розраховує, що зможе повністю побороти пожежу "Кінкейд" не раніше 7 листопада.
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Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж
Вітер коїть лихо
За умов такого потужного вітру, як зараз, у Каліфорнії існує небезпека падіння опор високовольтних ліній та обрив ліній електропередачі, що своєю чергою спричиняє нові пожежі. Лісова пожежа в окрузі Парадайс на півночі Каліфорнії, яка у листопаді минулого року забрала життя 85 осіб, також почалася через проблему на лінії електропередачі.
Автор: Настассья Штраухлер
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
"Зелені легені" планети у вогні
Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Невпинна робота пожежників
Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Тисячі лісових пожеж з початку року
Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Катастрофа, створена людиною
На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Об'єкти інфраструктури у небезпеці
Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Протести проти уряду Жаіра Болсонару
У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Світ долучається до боротьби з вогнем
Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.
Автор: Даніель Гайнріх