В Австралії оголошено надзвичайний стан через лісові пожежі

У найбільшому за населенням штаті Австралії Новий Південний Уельс у четвер, 19 грудня, оголошено семиденний надзвичайний стан через близько сотню лісових пожеж та сильну посуху. Крім того, в країні оголошено про загальнодержавну заборону на розпалювання вогнищ до суботи, 21 грудня.

Близько двох тисяч пожежників намагаються загасити пожежі. Австралійським вогнеборцям допомагають американські та канадські резервні команди, а також австралійські військові.

Новий температурний рекорд

Крім того, у країні побито новий температурний рекорд. У середу, 18 грудня, позначка на термометрах сягнула 41,9 градуса тепла. Таким чином, було побито рекорд у 40,9 градуса, встановлений днем раніше, повідомляє агенція dpa. До цього середня максимальна температура в Австралії становила 40,3 градуса і була зафіксована в січні 2013 року.

Цього тижня Австралія переживає хвилю спеки, яка, як очікується, триватиме до суботи, 21 грудня.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Рятувати вже нічого Лише пожежа "Кінкейд" на півночі Каліфорнії знищила десятки будинків, серед яких виноробне господарство, якому було 150 років. Станом на 29 жовтня, за даними пожежників, під контролем перебуває лише 15 відсотків пожежі. Вогонь поширився на територію площею 300 квадратних кілометрів. Для боротьби з природною стихією залучено понад три тисячі пожежників, а також літаки та вертольоти.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Давид проти Голіафа З таким вогнем, як на цій фотографії поряд з містом Гілдсбурґ, пожежникам практично неможливо боротися. У Каліфорнії нині лютує одразу кілька пожеж, які посилюються спекою, посухою та сильним пустельним вітром Санта-Ана. У той час, як на півдні Каліфорнії люди можуть полегшено перевести подих, на півночі американського штату ситуація є надзвичайно складною.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Сан-Франциско у диму Вогонь добрався навіть до каліфорнійських мегаполісів - на цьому фото вертоліт, залучений до гасіння трав'яного настилу в бухті Сан-Франциско. Найбільша енергетична компанія Каліфорнії через загрозу пожеж відключила від електрики та газу близько мільйона домогосподарств.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Не дати прапор на поталу вогню Перед тим, як пожежа "Кінкейд" досягла виноробного регіону Сонома, двоє пожежників зняли американський прапор з одного з житлових будинків у Гілдсбурґу. Оскільки губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив через стихію надзвичайний стан, близько 180 тисяч осіб у Сономі змушені були залишити свої будинки й евакуюватися.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Сотні тисяч евакуйованих Як заявив під час оголошення надзвичайного стану губернатор Каліфорнії, до проведення евакуації у зв'язку з пожежею залучено понад три тисячі рятувальників. За його словами, це необхідно, щоб евакуація пройшла успішно, а населення сприймало її серйозно. На минулих вихідних було евакуйовано також дві лікарні, а пацієнти переміщені в інші лікувальні заклади.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Ризикована робота Рятувальники нерідко ризикують власним життям під час таких операцій, як боротьба з лісовими пожежами. І вогонь при цьому не дає їм часу на справжній перепочинок. Після спалаху пожеж цієї осені вже двоє пожежників зазнали травмувань.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Небезпека залишається Навіть якщо виглядає, ніби небезпека минула, це не так. Вогонь, який тліє, як видно на цій фотографії, може будь-якої миті знову розгорітися на повну силу. Влада штату розраховує, що зможе повністю побороти пожежу "Кінкейд" не раніше 7 листопада.

Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж Вітер коїть лихо За умов такого потужного вітру, як зараз, у Каліфорнії існує небезпека падіння опор високовольтних ліній та обрив ліній електропередачі, що своєю чергою спричиняє нові пожежі. Лісова пожежа в окрузі Парадайс на півночі Каліфорнії, яка у листопаді минулого року забрала життя 85 осіб, також почалася через проблему на лінії електропередачі. Автор: Настассья Штраухлер

